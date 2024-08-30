Самарчанка хотела открыть свое дело, но наткнулась на финансового консультанта — мошенника

В Самаре 32-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина решила открыть магазин-пекарню. Во время поисков в интернете информации о санитарных нормах и регистрации торговой марки ей попался сайт с услугами финансового консультирования. Потерпевшая оставила заявку на обратную связь, и вскоре ей позвонил незнакомец, представившийся помощником в решении вопросов начинающих бизнесменов. Он сразу же предложил самарчанке оформить статус самозанятой, для чего ему якобы требовался лишь код от личного кабинета Госуслуг, чтобы заполнить необходимые документы. Вот только, когда жертва сообщила код, с ее счета списали 190 тыс. рублей. Эти деньги она заняла у отца-предпринимателя для стартового капитала.