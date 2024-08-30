В Самарской области пройдет XXVI Поволжская агропромышленная выставка

20–21 сентября 2024 года недалеко от Самары на площадке ФГБУ "Поволжская машиноиспытательная станция" состоится событие года для аграриев Поволжья — XXVI Поволжская агропромышленная выставка. Организаторы: Правительство Самарской области при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Cоорганизатор выставки — ФГБУ "Поволжская машинноиспытательная станция", находится в непосредственной близости с Самарской сельскохозяйственной академией и ежегодно принимает у себя свыше 500 предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов. Число гостей выставки неуклонно растёт, за два дня ее посещают более 50 тысяч человек.

Ежегодная сельскохозяйственная выставка традиционно является площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК. Под своей эгидой выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО. Оператор мероприятия — ООО УК "Скай".

Площадка выставки делится на множество организованных экспозиций — пространств, интересных и полезных как для профессиональной аудитории, так и для простых жителей Самарской губернии.

"Агротехнопарк" — одна из первых экспозиций, которая легла в основу развития выставки. Экспозиция с каждым годом растет и занимает все большую территорию. И это не удивительно. Здесь ежегодно представлены порядка 250–300 единиц образцов новейшей сельскохозяйственной техники и оборудования от отечественных и зарубежных производителей, дистрибьюторов, дилеров. Здесь же достигаются договорённости о сотрудничестве, заключаются договоры на поставку сельскохозяйственной техники, которая сразу поставляется в хозяйства.

В разделе "Животноводство" представлены лучшие организации и хозяйства, которые занимаются разведением сельскохозяйственных животных в Самарском регионе. Поволжская агропромышленная выставка стала первым в России и постоянным местом проведения конкурсного показа-выводки коров: сначала молочных, а затем и мясных пород. В 2024 году в рамках деловой программы состоится уже 12-й конкурсный показ животных голштинизированной черно-пестрой и чистопородной голштинской породы. Активную поддержку в организации шоу оказывают ведущие специалисты НКО "Ассоциация производителей КРС голштинской породы". Представленные животные разных возрастов оцениваются по 20 показателям. Зрелищный и полезный для оценки племенного потенциала животных конкурс настолько понравился специалистам и посетителям выставки, что опыт Самарской области по его проведению теперь транслируют и другие регионы России.

На выставке можно приобрести: телят, барашков, кроликов, перепелок и других сельскохозяйственных животных.

Самарская областная ветеринарная лаборатория организует работу площадки "В гостях у Айболита", которая откроет маленьким посетителям секреты по уходу за животными, познакомит с профессией ветеринара и оборудованием для лечения животных, проведет викторину для детей с вручением дипломов и подарков.

Департамент ветеринарии организует работу выездной лаборатории. В 2024 году лаборатория расширяет область аккредитации на исследования меда по органолептическим, физико-химическим и показателям безопасности. На выставке будут представлены методы определения качества меда по нескольким показателям: зрелость, пыльцевой состав, кислотность.

Любой посетитель сможет безвозмездно принять участие в постановке анализа на фальсификат приобретенного меда, а также получить консультацию специалистов лаборатории о выборе качественного меда, условиях хранения и полезного употребления.

Визитной карточкой Поволжской агропромышленной стала экспозиция "Сельская улица". Она играет значимую роль не только в работе выставки, но и сохранении традиций, демонстрации многообразия народностей, промыслов и ремесел Самарской области. Ни одна региональная выставка не смогла повторить размах самарской "Сельской улицы", где каждая из 27 районных экспозиций представляет продукцию своих производителей, предприятий переработки, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, а также поделки и сувениры ремесленников и мастеров народного творчества. В презентациях муниципалитетов ежегодно отражаются показатели реализации национальных и инвестиционных проектов сельских территорий.

Одним из самых востребованных разделов у жителей Самарской области является раздел "Фермерская ярмарка". Данный раздел насчитывает более 200 участников: крестьянские (фермерские) хозяйства, организации потребительской кооперации, организации пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области. Ассортимент ярмарочной продукции: говядина, баранина, мясо птицы, мясо индейки, колбасные изделия и полуфабрикаты, молочная продукция, живая и переработанная рыба, подсолнечное масло, мёд, овощи и фрукты, мука и крупа, хлебобулочные и кондитерские изделия- свыше 300 видов продуктов питания.

На зональных консультационных островках специалисты Центра компетенций "Самара — АРИС" ежегодно рассказывают о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, преимуществах сельхозкооперации, помогают советами по животноводству, растениеводству, механизации, объясняют нюансы работы в ФГИС "Зерно", "Сатурн". Не менее активно работают площадки профессионального образования, проводят различные мастер-классы для будущих кадров агропромышленного комплекса, презентуют свои заведения и демонстрируют возможности для дальнейшего трудоустройства. Научные учреждения Самарской области представят результаты селекционной работы в животноводстве и растениеводстве, современные решения для садоводов.

В текущем году в рамках выставки подведут итоги Всероссийского конкурса "Лучший сыровар". Будет организована Выставка сыров. Не останутся без внимания и дачники. Раздел "Саженцы" представит многообразие сортов различных растений.

Оба дня работы выставки сопровождаются творческими, театрализованными выступлениями, активными играми. На специально организованных зонах юные гости выставки смогут сфотографироваться с сельхозтехникой и животными. При поддержке ФГБОУ ВО "Самарский государственный аграрный университет", ООО ТД "ПодшипникМаш", Государственной инспекции гостехнадзора впервые на выставке маленькие посетители смогут прокатиться на настоящем тракторе.

За годы проведения выставка обрела федеральный статус, завоевала не только интерес у постоянных гостей, приезжающих даже из соседних регионов, но и высокий авторитет, заняв достойное место в системе информационного обеспечения агропромышленного комплекса России.