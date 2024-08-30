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Экономика и бизнес

Эксперт рассказал, почему важно время от времени выключать смартфон

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Смартфоны стали частью нашей жизни. В них есть всё необходимое — GPS, встроенный плеер, будильник, календарь, камера, и, конечно, социальные сети и мессенджеры. Телефон работает и днем и ночью и, кажется, никогда не отдыхает. Мало кто задумывается о том, что иногда смартфон нужно выключать. Менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Александра Вольнова рассказала, зачем и как часто нужно отдыхать любимому гаджету.

Одна из основных причин, по которой смартфон необходимо выключать — это обеспечение безопасности устройства. Существуют так называемые атаки с нулевым щелчком, то есть атаки, которые не требуют никаких действий со стороны пользователя гаджета и почти незаметно проникают в устройство. Такой способ мошенничества часто используется для прослушивания и кражи личной информации.

Кибератаки, которым подвергаются пользователи смартфонов, представляют собой цепочку уязвимостей, совершаемых хакерами одна за другой. Выключение или перезагрузка устройства позволяет прервать эту цепочку. Кроме того, этот способ снижает риски целенаправленного фишинга.

Эксперт рекомендует пользователям смартфонов ввести привычку выключать смартфон не реже, чем раз в неделю минимум на пять минут. А если есть возможность — лучше на всю ночь. Выключение позволит закрыть все приложения, работающие в фоновом режиме, и отключить внешнюю связь, что снижает риски стороннего вмешательства в гаджет.

Есть и другие причины, по которым смартфон рекомендуется периодически выключать. Например, когда запущено несколько приложений, смартфон потребляет энергию от своей батареи. Регулярное выключение телефона позволяет избежать перегрева аккумулятора и, таким образом, сократить количество циклов зарядки. Особенно это актуально в летнее время, когда на смартфон может получить "‎тепловой удар"‎ из-за жары.

Если гаджет стал работать медленнее, дольше реагирует на нажатие, это первые признаки того, что он устал и ему следует отдохнуть. Можно просто перезагрузить смартфон, очистить память и удалить кэш или же выключить телефон на время.

Пока мы спим, смартфон нам не нужен. Тем не менее, большинство из нас все же оставляет его включенным на всю ночь, даже не отключая Wi-Fi и Bluetooth. Таким образом, в то время пока мы не пользуемся телефоном, он продолжает потреблять энергию от аккумулятора.

Кроме того, отключение смартфона — это отличная возможность устроить цифровой детокс. Отказавшись от смартфона вечером, и особенно перед сном, вы сможете позволить себе немного отдохнуть от информационного потока.

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