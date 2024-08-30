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Экономика и бизнес

Три организации из Самарской области стали победителями окружного конкурса "Экспортер года"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 августа, состоялась церемония награждения лауреатов окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов Поволжья. В число победителей вошли три организации из Самарской области. Мероприятие состоялось в Уфе.

Фото: пресс-служба правительства Башкортостана

ООО "АвтоГазТранс" заняло первое место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП. На экспорт отправляется оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области. При его содействии компания заключила девять экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению. Кроме того, предприятие становилось участником отраслевой выставки, а также бизнес-миссии в Узбекистан в составе региональной делегации.

"Наше предприятие второй раз становится победителем в данной номинации в ПФО, а также занимало второе место на федеральном этапе конкурса в 2022 году. Мы давно и активно взаимодействуем с экспортным центром Самарской области. Результатом нашей совместной плодотворной работы стало расширение географии и увеличение объемов экспортных поставок. Спасибо за столь высокую оценку экспортной деятельности нашей компании, будем и дальше достигать поставленных целей и двигаться только вперед", — отметила директор ООО "АвтоГазТранс" Светлана Болотина.

Сразу в двух номинациях отметили еще одно самарское предприятие ООО "Квантум". Компания поставляет за границу стационарные растворные узлы. Сегодня налажен экспорт в Молдову, подписан контракт с казахстанским заводом, есть планы по выходу на рынок африканских стран. Предприятие заняло третье место в номинации "Прорыв года". А директору компании Александру Копцеву присудили первое место в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (МСП).

"И личная победа, и награда предприятия — это признание того, что мы все делаем верно, движемся в правильном направлении. Этот успех не был бы возможен без всей нашей команды, и я говорю не только о сотрудниках, но и о наших партнерах, о самарском Центре поддержки экспорта, о региональном Доме предпринимателя. Сообща мы достигли многого и добьемся еще большего", — рассказал директор компании Александр Копцев.

Первое место в номинации "Экспортер года в сфере услуг" (крупный бизнес) занял "Самарский областной клинический онкологический диспансер".

"Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача — поддерживать и продвигать местное производство", — не раз отмечал руководитель области Вячеслав Федорищев.

Конкурс "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.
Среди компаний, занявших первое место по итогам окружных этапов, будут отобраны лучшие экспортеры страны, чьи имена назовут 14 октября на форуме "Сделано в России".

"Результаты экспортной деятельности компаний Самарской области ежегодно отмечаются на окружном и федеральном этапах конкурса "Экспортер года". Мы, со своей стороны, активно поддерживаем предпринимателей, готовых расширять географию своей деятельности и экспортировать продукцию на зарубежные рынки", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность помогает Центр поддержки экспорта Самарской области. Услуги предоставляются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Также в Самарской области действует Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где инвесторы получают необходимые консультации и сопровождение в режиме "единого окна".

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