В Самаре прошел финал турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом"

В четверг, 28 августа, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялся финал XVI областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом".
"Лето пролетело быстро: кажется, недавно мы открывали очередной сезон "Лета с футбольным мячом", а к концу августа уже более 30 тыс. детей из всех уголков Самарской области приняли в нем участие, сыграли в интересных и зачастую бескомпромиссных матчах, — сказал на открытии финальных соревнований председатель оргкомитета турнира, врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. — Лучшие команды собрались в финале на тренировочных площадках стадиона "Солидарность Самара Арена", где во время чемпионата мира тренировались лучшие футболисты планеты. Уверен, что участники "Лета с футбольным мячом" в ближайшее время пополнят ряды наших футбольных академий, а затем и профессиональных клубов, и многих ждет большое будущее.
В соревнованиях мальчиков 2010–2012 гг. р. определены победители и призеры:
Лучший игрок: Иван Сорокоумов, Команда школы № 2 из Усть-Кинельского;
Лучший нападающий: Никита Штаев, "Кодр-СОШ № 1" Шенталинский район;
Лучший защитник: Арсений Костяев, "Жигули-ГБОУ СОШ" с. Курумоч;
Лучший вратарь: Матвей Еременко, "Варяг-школа № 174" Самара;
Лучший тренер: Александр Кореченко, "Варяг-школа № 174" Самара;
3 место: "Кодр-СОШ № 1" Шенталинский район;
2 место: "Жигули-ГБОУ СОШ" с. Курумоч;
1 место: "Варяг-школа № 174" Самара.
В турнире мальчиков 2013–2015 гг. р. определены победители и призеры:
Лучший игрок: Илья Константинов, "Юность" Похвистнево;
Лучший нападающий: Марк Чумаков, "Южный город" Волжский район;
Лучший защитник: Платон Звягинцев, "Юни Юве-школа № 91" Тольятти;
Лучший вратарь: Даниил Николаев, "Варяг-школа № 174" Самара;
Лучший тренер: Сергей Юртайкин, "Юни Юве-школа № 91" Тольятти;
3 место: "Варяг-школа № 174" Самара;
2 место: "Южный город" Волжский район;
1 место: "Юни Юве-школа № 91" Тольятти.
Среди девочек 2010–2012 гг. р. определены победители и призеры:
Лучший игрок: Юлия Коренченко, "Пантеры" с. Марьевка Пестравский район;
Лучший нападающий: Дарья Шкут, "Салют" Красноярский район;
Лучший защитник: Ева Фенатеева, "Кинельский" Кинельский район;
Лучший вратарь: Ульяна Белова, "Кристалл-ДДЮТ Успех" Жигулевск;
Лучший тренер: Сергей Мишагин, "Кристалл-ДДЮТ Успех" Жигулевск;
3 место: "Салют" Красноярский район;
2 место: "Кинельский" Кинельский район;
1 место: "Кристалл-ДДЮТ Успех" Жигулевск.
В соревнованиях девочек 2013–2015 гг. р. определены победители и призеры:
Лучший игрок: Мария Елизарова, "Патриот" с. Кротовка;
Лучший нападающий: Милана Мещерякова, СМТЛ-Октябрьский район Самара;
Лучший защитник: Дарья Данькова, "Акрон-1" Тольятти;
Лучший вратарь: Ульяна Авраменко, "Легионика" Красноярский район;
Лучший тренер: Герман Мишин, "Легионика" Красноярский район;
3 место: СМТЛ-Октябрьский район Самара;
2 место: "Акрон-1" Тольятти;
1 место: "Легионика" Красноярский район.
Кроме турнира в 2024 г. прошли творческие конкурсы на тему футбола: конкурс рисунков, фотографий и конкурс футбольного фристайла. Участниками стали более 5 тыс. детей из 37 муниципалитетов Самарской области.
В рамках проекта прошли игры в пришкольных и спортивно-оздоровительных лагерях региона, на территориях муниципальных образований Самарской области прошла серия мастер-классов от игроков и ветеранов ПФК "Крылья Советов, ФК "Акрон", тренеров Академий "Крылья Советов" и им. Юрия Коноплева. В финале турнира прошли мастер-классы и автограф сессии для участников соревнований, в том числе от вратаря "Крыльев Советов" Ивана Ломаева.
Почетными гостями фестиваля стали семьи участников СВО, принимавшие участие в проекте "Лето с футбольным мячом" за 16 лет существования проекта. Дети сыграли в дружеском матче со звездами футбола и проявляли свои знания на интерактивных спортивных и исторических площадках.
Именной кубок Максима Пустозвонова, игрока академии "Крылья Советов", погибшего в зоне СВО, был вручен его сестрой лучшему полузащитнику турнира 2024 года.
Одним из главных подарков победителям стала поездка в профильную футбольную смену Центра для одаренных детей "ВЕГА" с участием профессиональных тренеров и известных игроков профессиональных клубов, а также представление Самарской области на Всероссийском финале с 16–20 сентября в пос. Рощино Выборгского района Ленинградской области.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
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