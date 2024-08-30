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Спорт

В Самаре прошел финал турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 августа, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялся финал XVI областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом".

"Лето пролетело быстро: кажется, недавно мы открывали очередной сезон "Лета с футбольным мячом", а к концу августа уже более 30 тыс. детей из всех уголков Самарской области приняли в нем участие, сыграли в интересных и зачастую бескомпромиссных матчах, — сказал на открытии финальных соревнований председатель оргкомитета турнира, врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. — Лучшие команды собрались в финале на тренировочных площадках стадиона "Солидарность Самара Арена", где во время чемпионата мира тренировались лучшие футболисты планеты. Уверен, что участники "Лета с футбольным мячом" в ближайшее время пополнят ряды наших футбольных академий, а затем и профессиональных клубов, и многих ждет большое будущее.

В соревнованиях мальчиков 2010–2012 гг. р. определены  победители и призеры:

Лучший игрок: Иван Сорокоумов, Команда школы № 2 из Усть-Кинельского;

Лучший нападающий: Никита Штаев, "Кодр-СОШ № 1" Шенталинский район;

Лучший защитник: Арсений Костяев, "Жигули-ГБОУ СОШ" с. Курумоч;

Лучший вратарь: Матвей Еременко, "Варяг-школа № 174" Самара;

Лучший тренер: Александр Кореченко, "Варяг-школа № 174" Самара;

3 место: "Кодр-СОШ № 1" Шенталинский район;

2 место: "Жигули-ГБОУ СОШ" с. Курумоч;

1 место: "Варяг-школа № 174" Самара.

В турнире мальчиков 2013–2015 гг. р. определены победители и призеры:

Лучший игрок: Илья Константинов, "Юность" Похвистнево;

Лучший нападающий: Марк Чумаков, "Южный город" Волжский район;

Лучший защитник: Платон Звягинцев, "Юни Юве-школа № 91" Тольятти;

Лучший вратарь: Даниил Николаев, "Варяг-школа № 174" Самара;

Лучший тренер: Сергей Юртайкин, "Юни Юве-школа № 91" Тольятти;

3 место: "Варяг-школа № 174" Самара;

2 место: "Южный город" Волжский район;

1 место: "Юни Юве-школа № 91"  Тольятти.

Среди девочек 2010–2012 гг. р. определены победители и призеры:

Лучший игрок: Юлия Коренченко, "Пантеры" с. Марьевка Пестравский район;

Лучший нападающий: Дарья Шкут, "Салют" Красноярский район;

Лучший защитник: Ева Фенатеева, "Кинельский" Кинельский район;

Лучший вратарь: Ульяна Белова, "Кристалл-ДДЮТ Успех" Жигулевск;

Лучший тренер: Сергей Мишагин, "Кристалл-ДДЮТ Успех" Жигулевск;

3 место: "Салют" Красноярский район;

2 место: "Кинельский" Кинельский район;

1 место: "Кристалл-ДДЮТ Успех" Жигулевск.

В соревнованиях девочек 2013–2015 гг. р. определены победители и призеры:

Лучший игрок: Мария Елизарова, "Патриот" с. Кротовка;

Лучший нападающий: Милана Мещерякова, СМТЛ-Октябрьский район Самара;

Лучший защитник: Дарья Данькова, "Акрон-1" Тольятти;

Лучший вратарь: Ульяна Авраменко, "Легионика" Красноярский район;

Лучший тренер: Герман Мишин, "Легионика" Красноярский район;

3 место: СМТЛ-Октябрьский район Самара;

2 место: "Акрон-1" Тольятти;

1 место: "Легионика" Красноярский район.

Кроме турнира в 2024 г. прошли творческие конкурсы на тему футбола: конкурс рисунков, фотографий и конкурс футбольного фристайла. Участниками стали более 5 тыс. детей из 37 муниципалитетов Самарской области.

В рамках проекта прошли игры в пришкольных и спортивно-оздоровительных лагерях региона, на территориях муниципальных образований Самарской области прошла серия мастер-классов от игроков и ветеранов ПФК "Крылья Советов, ФК "Акрон", тренеров Академий "Крылья Советов" и им. Юрия Коноплева. В финале турнира прошли мастер-классы и автограф сессии для участников соревнований, в том числе от вратаря "Крыльев Советов" Ивана Ломаева.

Почетными гостями фестиваля стали семьи участников СВО, принимавшие участие в проекте "Лето с футбольным мячом" за 16 лет существования проекта. Дети сыграли в дружеском матче со звездами футбола и проявляли свои знания на интерактивных спортивных и исторических площадках.

Именной кубок Максима Пустозвонова, игрока академии "Крылья Советов", погибшего в зоне СВО, был вручен его сестрой лучшему полузащитнику турнира 2024 года.

Одним из главных подарков победителям стала поездка в профильную футбольную смену Центра для одаренных детей "ВЕГА" с участием профессиональных тренеров и известных игроков профессиональных клубов, а также представление Самарской области на Всероссийском финале с 16–20 сентября в пос. Рощино Выборгского района Ленинградской области.

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