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Экономика и бизнес

Бизнесу Самарской области рассказали об особенностях закупок крупнейших заказчиков

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 августа, в региональном центре "Мой бизнес" состоялся семинар "Участие малого бизнеса и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков". Предприниматели, заинтересованные в поиске новых партнеров и расширении рынка сбыта своей продукции, узнали требования к закупкам крупных компаний, их потребности в товарах и услугах.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Значимость организации таких ярмарок подчеркивал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В ходе одной из первых встреч главы региона с представителями оборонно-промышленного комплекса была поддержана инициатива расширить взаимодействие крупных производителей с местными поставщиками товаров и услуг. Был сформирован список потребностей, которые мог бы обеспечивать местный бизнес. Такие встречи способствуют реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Участники смогли задать свои вопросы представителям крупнейших организаций Самарской области, среди которых АО "Почта России", ОАО "РЖД", АО "Транснефть-Приволга".

"Подобные семинары, наряду с ярмарками кооперации, которые мы на регулярной основе проводим для субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяют крупным компаниям закрыть производственные потребности, а малым предприятиям — расширить рынок сбыта через торги и закупки", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Представители Госкорпорации ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, АО "Единая электронная торговая площадка" рассказали об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также о планах и потребностях в товарах, работах и услугах на этот и следующие годы. Кроме того, вместе со слушателями разобрали все сложности практики осуществления закупок.

"Мы занимаемся поставкой материалов для химводоподготовки, наши клиенты — это, в основном, ЖКХ, МУП, крупные промпредприятия. На сегодняшний день все закупки в этой среде проходят через электронные торги, поэтому было полезно послушать, как все это происходит, какие тонкости есть в работе. Также мы узнали о региональных площадках, где размещают локальные тендеры, для нас это особо актуально", — пояснил генеральный директор "Акватеп" Николай Сапанюк.

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