Самарская область примет всероссийские соревнования по футболу "Стальная воля"

С 5 по 7 сентября в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена", тренировочных площадках "Энергия" и "Восход" и в универсальном комплексе "МТЛ Арена" пройдут всероссийские соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Стальная воля".

Участие в фестивале примут 60 команд из 25 регионов Российской Федерации — это более 500 спортсменов. Соревнования пройдут в дисциплинах: футбол лиц с церебральным параличом; футбол ампутантов; футбол глухих; мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями; футбол слепых (мини-футбол 5×5); трансплант-футбол (футбол лиц с пересаженными органами, находящимися на диализе); футбол на электроколясках.

В Самарской области активно развиваются многие из перечисленных дисциплин, в том числе, футбол глухих, спортсмены из нашего региона являются победителями и призерами чемпионатов Европы и Сурдлимпийских игр. Футбол лиц с ДЦП и лиц с интеллектуальными нарушениями развивает, в частности, автономная некоммерческая организация "Детский футбольный клуб "Крылья Мечты" при поддержке регионального отделения Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и областной Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В 2024 г. в Самарской области впервые состоялись региональные соревнования по футболу ампутантов. Среди спортсменов этой дисциплины — ветераны СВО, для которых систематические занятия физической культурой и спортом являются одним из основных средств физической и психологической реабилитации. Областные соревнования организует и проводит открытый в 2024 г. Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области.

Церемония открытия фестиваля пройдет 5 сентября. В ней примут участие Алексей Смертин, экс-капитан сборной России по футболу, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС; Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион по легкой атлетике, член комитета по социальной ответственности РФС; Андрей Каряка, лучший бомбардир футбольного клуба "Крылья Советов" в истории чемпионатов России по футболу.

Фестиваль "Стальная воля" проводится с 2022 года. Это первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование популяризирует футбол среди людей с ОВЗ и представляет из себя важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Турниры "Стальная воля" проводятся третий год подряд. В 2023 г. их участниками стали 2,4 тыс. человек.

Самарская область впервые принимает такой турнир. В 2024 г., помимо нашего региона, фестиваль "Стальная воля" проходил на федеральной территории Сириус, в Нижнем Тагиле и Новокузнецке.

Фестиваль организован Российским футбольным союзом при поддержке правительства Самарской области.