Через Авито стало возможно пожертвовать средства в Российский Красный Крест

Авито подключил Российский Красный Крест к благотворительной механике платформы "Знак добра". Теперь пользователи могут направить любую сумму от 100 рублей в одну из старейших благотворительных организаций с помощью социальной механики "Знак добра".
Как сообщили в пресс-службе компании, с 2023 года с помощью "Знака добра" пользователи Авито помогают благотворительным фондам по всей стране. Сейчас партнерами проекта являются уже 17 некоммерческих фондов.
После перевода пользователю станет доступен специальный бейдж — его можно прикрепить к объявлениям, чтобы сделать их виднее в поиске. "Знак добра" действует во всех категориях товаров: личные вещи, для дома и дачи, электроника, хобби и отдых, запчасти, оборудование для бизнеса, а также животные.
Авито и Российский Красный Крест с 2023 реализуют проекты по оказанию экстренной помощи людям при стихийных бедствиях. Так, совместными усилиями была обеспечена льготная доставка помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области: на платформе Авито было опубликовано более 6000 объявлений, которые направлялись людям в затронутые населенные пункты.
Сейчас Авито и РКК осуществляют гуманитарную кампанию для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей. Для оказания помощи пострадавшим людям из данных регионов на платформе реализована специальная механика объявлений с хештегом #яПомогаю.
"Мы продолжаем развивать свои благотворительные инициативы и подключаем организацию Российский Красный Крест к механике "Знак добра". Авито и РКК уже реализуют совместно несколько гуманитарных проектов, которые направлены на помощь людям, оказавшимся в зоне стихийных бедствий. Теперь пользователи могут перевести средства на благотворительность напрямую в Красный Крест через нашу платформу" — отметил руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.
"Благодаря программе "Знак добра" Авито поддерживает и развивает культуру благотворительности в России. Для нас очень ценно, что пользователи Авито доверяют нам и поддерживают Российский Красный Крест, это позволяет нам оперативно помогать самым нуждающимся. Помимо денежных пожертвований, люди со всей страны, в рамках программы #Япомогаю, отправляют нам посылки с необходимой гуманитарной помощью", — рассказала директор департамента фандрайзинга Российского Красного Креста Валентина Перехватова.
Последние комментарии
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