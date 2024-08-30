Экс-начальницу отделения почты из Самары будут судить за десятки растрат и подлогов

В Самаре отправили в суд уголовное дело экс-начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в растратах и подлогах. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Женщине вменяют 38 преступлений. По версии следствия, в 2023 г. она присвоила более 680 тыс. руб., которые предназначались для выплаты пенсий и пособий нескольким людям. Обвиняемая указывала в отчетах, что деньги уже выдали адресатам.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек