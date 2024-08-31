16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительницу Кинельского района задержали с наркотиком, которое она прятала в нижнем белье Директора детского лагеря из Самарской области будут судить за выпавшего из окна ребенка В Самаре разыскивают женщину, напавшую на подростка с перцовым баллончиком В Самаре отправили в суд дело о масштабном мошенничестве с "Пушкинскими картами" Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом ресторана, оформление которого возмутило верующих

Преступления Происшествия

Жительницу Кинельского района задержали с наркотиком, которое она прятала в нижнем белье

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следственной частью следственного управления Управления МВД России по Самаре ранее не судимой и безработной жительнице Кинельского района Самарской области предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

В апреле 19-летняя женщина была задержана "по наводке" возле гостиницы, расположенной на ул. Антонова-Овсеенко. В присутствие понятых она добровольно выдала полицейским пакет с запрещенным веществом, который прятала в нижнем белье. Оперуполномоченные также обнаружили наркотик в ходе обыска по месту жительства женщины.

Согласно экспертизе, в свертках находилось более 50 грамм вещества, содержащего А-Пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1