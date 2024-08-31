Жительницу Кинельского района задержали с наркотиком, которое она прятала в нижнем белье

Следственной частью следственного управления Управления МВД России по Самаре ранее не судимой и безработной жительнице Кинельского района Самарской области предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

В апреле 19-летняя женщина была задержана "по наводке" возле гостиницы, расположенной на ул. Антонова-Овсеенко. В присутствие понятых она добровольно выдала полицейским пакет с запрещенным веществом, который прятала в нижнем белье. Оперуполномоченные также обнаружили наркотик в ходе обыска по месту жительства женщины.

Согласно экспертизе, в свертках находилось более 50 грамм вещества, содержащего А-Пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.