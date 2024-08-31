Водитель тягача госпитализирован после наезда на здание в Жигулевске

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В пятницу, 30 августа, в 19:10 в Жигулевске 34-летний водитель, управляя автомобилем DAF с полуприцепом KRONE, на 965 км трассы М-5 "Урал" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Фото: ГУ МВД по Самарской области