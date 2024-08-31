Депутаты губернской думы передали подарки участникам СВО, проходящим лечение в Самаре

30 августа представители областного парламента под руководством председателя законодательного собрания Геннадия Котельникова посетили Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова, где ознакомились с условиями оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, депутаты "Единой России": руководитель фракции, первый заместитель председателя Марина Антимонова, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству, торговли, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов, депутат Сергей Войтенко, побывали в отделении, где проходят лечение участники СВО. Парламентарии навестили самарских бойцов в палатах, передали подарки, пожелали скорейшего выздоровления.

Самарскую городскую клиническую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова, готовую в следующем году отмечать свой 150-летний юбилей, по праву называют больницей "скорой помощи". Оказание круглосуточной экстренной медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, всегда было в приоритете медучреждения. С началом специальной военной операции больница сразу же начала принимать на лечение бойцов. Сегодня в больнице проходят лечение 220 бойцов не только из Самарской области, но и из других российских регионов.

"Самарская городская клиническая больница № 1 имени Пирогова — это одно из крупнейших и старейших медицинских учреждений Самары. В годы Великой Отечественной войны здесь спасали тысячи раненых. Сегодня высочайший профессионализм медиков и техническая оснащенность позволяют оказывать медицинские услуги на высоком уровне героям наших дней — участникам специальной военной операции. В 2023 году на базе больницы специально для оказания медицинской помощи участникам СВО открылось травматологическое отделение, в августе текущего года — нейрохирургическое отделение. Если врачи помогают ребятам встать на ноги, восстановиться, наша задача — помочь ребятам, чтобы они были спокойны за своих родных и близких", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Спикер областного парламента Геннадий Котельников поблагодарил воинов за мужество, отвагу, готовность защищать Отечество. Он отметил, что вопросы поддержки бойцов специальной военной операции находятся в центре внимания лично Президента страны, главы региона Вячеслава Федорищева, депутатского корпуса Самарской Губернской Думы и органов власти всех уровней. Региональный парламент принял Законы, которые предусматривают для военнослужащих и членов их семей право на освобождение от уплаты транспортного налога, получение бесплатной юридической помощи. Сотрудники Главного управления правового обеспечения Думы проводят бесплатные юридические консультации для участников СВО и членов их семей на базе регионального отделения Фонда "Защитники Отечества".

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Марина Антимонова сообщила, что депутаты единоросы приняли решение взять шефство над участниками специальной военной операции, которые проходят лечение в больнице Н.И. Пирогова. "С самого начала специальной военной операции мы оказываем помощь бойцам и членам их семей по месту жительства. Но когда ребята проходят лечение, они оказываются в разных житейских ситуациях: кто-то прямо с фронта поступает, у кого-то нет близких родственников или нет возможности их навестить, решить какие-то, в том числе и бытовые, проблемы. А кому-то понадобится сопровождение после выписки. На последнем заседании фракции мы с коллегами договорились, что берем шефство над участниками специальной военной операции, которые проходят лечение в этой больнице" — пояснила Марина Антимонова.

Коллектив медучреждения и пациентов — участников специальной военной операции ждал творческий подарок от депутата областного парламента, заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко. Музыкант вспомнил об опыте фронтовых творческих бригад, которые выступали в годы Великой Отечественной войны перед солдатами. "Эти концерты давали бойцам отдохнуть, вернуться мыслями в родной край, к своим любимым. И почувствовать себя человеком, а не бойцом, когда каждую секунду нужно быть в тонусе, выдохнуть. Ведь это эмоциональный перегруз, который существует на фронте, и здесь, когда они приезжают лечиться. Физически их лечат врачи, а мы лечим душу" — резюмировал Сергей Войтенко.