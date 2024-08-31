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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" обыграла "Автодор"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нижнем Новгороде стартовал Кубок памяти А. В. Хайретдинова.

В первом полуфинале "Самара" переиграла "Автодор" — 82:68.

Самыми результативными в составе нашей команды стали Брендан Адамс (15 очков и 5 передач), Ронни Харрелл (11 очков и 8 передач) и Александр Гудумак (11 очков).

В финале "Самара" в субботу сыграет с победителем пары "Пари НН" — "ПАРМА".

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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