Баскетбольная "Самара" обыграла "Автодор"

В Нижнем Новгороде стартовал Кубок памяти А. В. Хайретдинова.
В первом полуфинале "Самара" переиграла "Автодор" — 82:68.
Самыми результативными в составе нашей команды стали Брендан Адамс (15 очков и 5 передач), Ронни Харрелл (11 очков и 8 передач) и Александр Гудумак (11 очков).
В финале "Самара" в субботу сыграет с победителем пары "Пари НН" — "ПАРМА".
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.