Баскетбольная "Самара" обыграла "Автодор"

В Нижнем Новгороде стартовал Кубок памяти А. В. Хайретдинова.

В первом полуфинале "Самара" переиграла "Автодор" — 82:68.

Самыми результативными в составе нашей команды стали Брендан Адамс (15 очков и 5 передач), Ронни Харрелл (11 очков и 8 передач) и Александр Гудумак (11 очков).

В финале "Самара" в субботу сыграет с победителем пары "Пари НН" — "ПАРМА".