В Кинель-Черкасском районе мужчина ограбил соседку, зная, что она ушла в гости

Житель Кинель-Черкасского района встретил соседку, которая сообщила, что идет в гости. После этого забрался в ее жилище и похитил 12,5 тыс. рублей.

56-летняя жительница одного из сел Кинель-Черкасского района сообщила полицейским, что из ее дома пропали деньги.

Преступник разбил окно кирпичом и проник внутрь. Деньги лежали на столе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало ясно, что к краже может быть причастен ранее неоднократно судимый местный 37-летний житель. Он был допрошен и сознался в содеянном.

Мужчина пояснил, что гулял по улице села, когда встретил потерпевшую. Когда та, рассказала ему, что направляется в гости к племяннице, он, зная, что женщина живет одна, решил забраться к ней в дом.

Следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а. ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).