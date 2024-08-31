В суд направлено дело пьяного водителя из Жигулевска

В суд направлено уголовное дело по обвинению водителя, управляющего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 53-летний житель Жигулевска в очередной раз сел за руль нетрезвым.

Утром сотрудниками ДПС Жигулевской Госавтоинспекции на повороте в пос. Яблоневый овраг был остановлен автомобиль Renault для проверки документов. От водителя исходил резкий запах алкоголя.

Мужчина был отстранен от управления автомобилем и приглашен на медосвидетельствование. Однако от него отказался. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе сбора административного материала, сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина в мае текущего года уже привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и ему было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб., а также лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Житель Жигулевска стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Расследование дела окончено и передано в суд для рассмотрения по существу.