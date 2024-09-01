В Самаре разыскивают мать двух найденных на детской площадке девочек

В Самаре разыскивают мать двух девочек, которых она отправила гулять на детскую площадку утром 30 августа, а затем исчезла, сообщает КП-Самара.

Маленьких девочек заметила на детской площадке по ул. Тополей местная жительница. Родителей или других старших родственников с ними не было. Проходило время, а за малышками никто не приходил. Тогда самарчанка решила сообщить о них в правоохранительные органы.

Выяснилось, что девочки — две сестры. Они смогли назвать свои имена — Софья и Вероника и возраст — 5 и 7 лет. На вопрос полицейских: "Где ваши родители?" девочки ответили: "Мама утром сказала пойти погулять". Вскоре сотрудники полиции установили личность женщины и выяснили, где она живет. Вот только дома никого не оказалось. 40-летняя Татьяна Беспалова бесследно исчезла. А отыскать других родственников пока тоже не удалось.

Девочек на время поисков родни разместили в специализированном учреждении. Мать малышек до сих пор не вышла на связь, поэтому полиция объявила женщину в розыск.

"Сотрудники полиции устанавливают местонахождение жительницы Самары — Беспаловой Татьяны Ровшановны 1984 года рождения", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Приметы женщины и во что она могла быть одета, пока неизвестны. Есть только небольшое фото.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Татьяны Беспаловой, сообщить об этом в ближайший ОП или по телефонам: 8 927 722 68 21, 921-76-40 (дежурная часть УМВД России по Самаре), 102. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 8 999 701 02 33.