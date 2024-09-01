Глава СК России взял на контроль ситуацию с затопленным подвалом в самарской многоэтажке

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Самаре, сообщает Информационный центр СК России.

В социальной сети распространилась информация о ненадлежащем содержании многоквартирного дома по пр. Митирева в Самаре. Более пяти лет из-за значительного износа инженерных систем подвальные помещения здания 1974 года постройки затапливает сточными водами, фундамент размывает. Ввиду постоянной сырости в квартирах распространилась плесень. Отмечается, что с момента ввода строения в эксплуатацию коммуникации не ремонтировались. Кроме того, электросетевое оборудование расположено в подвалах, что при подтоплении может привести к замыканию электропроводки. Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Максиму Козлову доложить о ее предварительных и окончательных результатах", — говорится в сообщении ведомства.