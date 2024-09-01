Глава СК России взял на контроль ситуацию с затопленным подвалом в самарской многоэтажке

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Самаре, сообщает Информационный центр СК России.
В социальной сети распространилась информация о ненадлежащем содержании многоквартирного дома по пр. Митирева в Самаре. Более пяти лет из-за значительного износа инженерных систем подвальные помещения здания 1974 года постройки затапливает сточными водами, фундамент размывает. Ввиду постоянной сырости в квартирах распространилась плесень. Отмечается, что с момента ввода строения в эксплуатацию коммуникации не ремонтировались. Кроме того, электросетевое оборудование расположено в подвалах, что при подтоплении может привести к замыканию электропроводки. Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли.
В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Максиму Козлову доложить о ее предварительных и окончательных результатах", — говорится в сообщении ведомства.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Кто же такие заголовки придумывает?
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?