В Волжском районе в ДТП погиб мотоциклист

В воскресенье, 1 сентября, на дороге "Самара-Бугуруслан" в Волжском районе столкнулись грузовик Howo и мотоцикл Honda, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.
По предварительным данным госавтоинспекторов, в 08:40 на 25-м км дороги, при перестроении с левого ряда в правый, водитель грузовика не заметил движущийся в попутном направлении мотоцикл.
В результате происшедшего мотоциклист погиб на месте до приезда бригады "скорой медицинской помощи".
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.