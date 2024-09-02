В Волжском районе в ДТП погиб мотоциклист

В воскресенье, 1 сентября, на дороге "Самара-Бугуруслан" в Волжском районе столкнулись грузовик Howo и мотоцикл Honda, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

По предварительным данным госавтоинспекторов, в 08:40 на 25-м км дороги, при перестроении с левого ряда в правый, водитель грузовика не заметил движущийся в попутном направлении мотоцикл.

В результате происшедшего мотоциклист погиб на месте до приезда бригады "скорой медицинской помощи".

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.