В "Ингосстрахе" застраховано более 270 тысяч детей по полисам ДМС

К началу учебного года "Ингосстрах" проанализировал количество детей, застрахованных по программам добровольного медицинского страхования.

Компания отметила рост числа застрахованных детей по полисам ДМС. По состоянию на август 2024 года количество застрахованных детей увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом и превысило 270 тысяч.

Самой популярной группой продуктов по-прежнему остаются продукты страхования на случай укуса клеща. В 2024 году по этим программам было застраховано более 90% от общего числа застрахованных по ДМС детей.

Количество детей, застрахованных в рамках корпоративных договоров ДМС, остается на уровне предыдущего года и составляет около 10%. Это говорит о том, что корпоративные страхователи не снижают уровень поддержки работников, осознавая важность заботы о здоровье не только самих работников, но и их детей.

"Наша компания уделяет большое внимание заботе о детях, и мы рады отметить, что родители доверяют нам. Мы предоставляем различные программы добровольного медицинского страхования для детей с самого рождения, наполнение которых отвечает самым высоким запросам. Для заботы о режиме дня ребенка родители могут выбрать, к примеру, наиболее удобные клиники для получения услуг рядом со школой или рядом с домом. Также для застрахованных детей всегда на связи дежурные педиатры собственного сервиса "Виртуальная клиника", что также поможет сэкономить время", — прокомментировала Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".

"Родители могут быть уверены в качестве и оперативности медицинской помощи, организуемой их детям. Огромный коллектив профессионалов компании каждый день трудится для того, чтобы предложить наиболее широкое наполнение программ добровольного медицинского страхования для детей, расширить партнерскую базу клиник по всей России для организации услуг самого высокого качества, дополнить пул сервисных услуг страховщика, которые можно получить онлайн — к примеру, записать ребенка на прием в клинику, вызвать врача на дом уже сейчас удобно с помощью мобильного приложения IngoMobile", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".