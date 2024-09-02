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Преступления Происшествия

Экс-главу поселения из Ставропольского района заподозрили в присвоении государственной земли

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения Васильевка по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных обязанностей"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее надзорное ведомство при проверке обнаружило, что экс-глава поселения в 2016 г. предоставил себе и супруге в собственность участок площадью 1 тыс. кв. м, находившийся ранее в муниципальной собственности. При этом на участке были объекты незавершенного строительства.

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