Экс-главу поселения из Ставропольского района заподозрили в присвоении государственной земли

В Ставропольском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения Васильевка по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных обязанностей"). Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее надзорное ведомство при проверке обнаружило, что экс-глава поселения в 2016 г. предоставил себе и супруге в собственность участок площадью 1 тыс. кв. м, находившийся ранее в муниципальной собственности. При этом на участке были объекты незавершенного строительства.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек