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ВТБ внедряет новую технологию защиты от мошенничества

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Онлайн запускает режим ограниченного доступа при подтверждении риска мошеннических операций. "Режим чтения" включится автоматически при подозрении на компрометацию данных или угрозу социальной инженерии и не позволит мошенникам совершать действия по выводу средств со счета клиента. Об этом рассказал в преддверии ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

ВТБ зафиксирует, если мошенники войдут в онлайн-банк и начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы. Сервис моментально завершит подозрительный сеанс и включит "режим чтения" сразу на всех устройствах с онлайн-банком. При этом останется доступным просмотр продуктов, а финансовые операции будут заблокированы. Восстановить полный доступ можно будет, когда банк убедится, что счет клиента в безопасности. В зависимости от рисков, связанных с конкретной операцией, доступны разные способы отмены ограничений: в офисе, в банкомате, контакт-центре или ВТБ Онлайн. При этом банк обязательно убедится, используя сервисы идентификации, что обращается клиент, а не мошенник.

ВТБ уже тестирует режим ограниченного доступа в ВТБ Онлайн, с октября он начнет работать полноценно для ряда рисковых операций.

"ВТБ активно противодействует мошенникам. По итогам первого полугодия 2024 года банк обнаружил более 6 млн подозрительных операций и сохранил 4,8 млрд рублей клиентских денег, которые мошенники пытались похитить. Режим ограниченного доступа позволит уберечь деньги и остановить неоднозначные действия в ВТБ Онлайн, которые потенциально могут исходить не от клиента, а от мошенников. Восстановление займет у клиента незначительное время, однако позволит убедиться в его финансовой безопасности. Например, в текстовом редакторе есть режимы работы "читатель", "комментатор" или "редактор" в зависимости от прав доступа; в онлайн-банке сохраняется такой же простой принцип", — подчеркнул Никита Чугунов.

По словам топ-менеджера, количество атак на компании продолжает расти. "В этом году увеличилось количество атак на инфраструктуру нефинансовых организаций — маркетплейсы, операторы связи. Там мошенники хотят получить персональные данные россиян, их платежные инструменты, чтобы использовать их для доступа в банковские онлайн-сервисы. Учитывая такую особенность, ВТБ выстраивает многоуровневую систему защиты своих клиентов как в офлайн, так и онлайн каналах", — отметил Никита Чугунов.

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