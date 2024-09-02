Анастасия Павлюченкова завершила выступление в парном разряде US Open

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и ее соотечественница Мирра Андреева в третьем круге US Open уступили французско-китайскому дуэту — Кристине Младенович и Чжан Шуай — 2:6, 4:6, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. В рамках матча Андреева и Павлюченкова выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Младенович и Шуай ни одного эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.