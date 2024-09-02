Бороздят просторы Вселенной: Wink.ru представляет тизер и постер фантастического сериала "Подростки в космосе"

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представляет тизер и постер фантастического детектива "Подростки в космосе" (12+) от создателей молодежного хита "Трудные подростки". Сериал расскажет о ребятах из недалекого будущего, которым предстоит спасти планету. В главных ролях Софья Аржаных, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев, Николай Шрайбер и Святослав Рогожан. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Восьмисерийный детектив пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎, "Чистые", "Комбинация" и другие). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".

Тизер

Постер

Фото со съемок

2054 год. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

Денис Косиков, актер ("На автомате", "Офлайн"):

"Для меня эта история — о любви, о поиске себя и об амбициях молодых людей. А еще, говоря об истории сериала, мне хочется процитировать Юрия Алексеевича Гагарина: "Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди". Я как раз играю такого простого парня Кирилла, который, несмотря на сложную судьбу, остается искренним и честным, в первую очередь перед собой".

Специально для съемок за два месяца команда выстроила в павильоне космический корабль под названием "Легенда-2", вдохновившись интерьером легендарного "Ностромо" из оскароносного триллера "Чужой".

Митрий Семенов-Алейников, режиссер сериала "Подростки в космосе":

"Легенда-2" — наша гордость! Мы брали за основу концепты космических кораблей для дальних экспедиций и вдохновлялись художественными концепт-артами из мирового кино. Получилось действительно круто!"

По словам креативного продюсера сериала Екатерины Матвиенко, самыми сложными были сцены в невесомости, которые потребовали от актеров и команды специальной подготовки. Например, сцену в космическом корабле, которая в монтаже длится минуту, команда снимала целый день. Тогда актер Анатолий Кармановский, сыгравший капитана первой экспедиции Осипова, летал на подвесах, его ударяли о стену на высоте — и все это было выполнено без участия каскадеров.

Часть сцен была снята с помощью компьютерной графики, поэтому актерам в кадре иногда приходилось взаимодействовать буквально с пустотой.

Николай Шрайбер, актер ("На автомате", "Сестры"):

"Для меня определенным вызовом и возможностью попрактиковаться стали сцены с CG-графикой, потому что в момент съемки фактического предмета передо мной не было и нужно было взаимодействовать с пустым местом, так сказать. Да еще и чтобы потом в кадре это органично смотрелось. Но все получилось!"

Также в сериале снялись Валентин Анциферов, Александра Черкасова, Антон Кузнецов, Владимир Сарапульцев и другие.