Бороздят просторы Вселенной: Wink.ru представляет тизер и постер фантастического сериала "Подростки в космосе"

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представляет тизер и постер фантастического детектива "Подростки в космосе" (12+) от создателей молодежного хита "Трудные подростки". Сериал расскажет о ребятах из недалекого будущего, которым предстоит спасти планету. В главных ролях Софья Аржаных, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев, Николай Шрайбер и Святослав Рогожан. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).
Восьмисерийный детектив пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Балет", "Библиотекарь", "Чистые", "Комбинация" и другие). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".
2054 год. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?
Денис Косиков, актер ("На автомате", "Офлайн"):
"Для меня эта история — о любви, о поиске себя и об амбициях молодых людей. А еще, говоря об истории сериала, мне хочется процитировать Юрия Алексеевича Гагарина: "Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди". Я как раз играю такого простого парня Кирилла, который, несмотря на сложную судьбу, остается искренним и честным, в первую очередь перед собой".
Специально для съемок за два месяца команда выстроила в павильоне космический корабль под названием "Легенда-2", вдохновившись интерьером легендарного "Ностромо" из оскароносного триллера "Чужой".
Митрий Семенов-Алейников, режиссер сериала "Подростки в космосе":
"Легенда-2" — наша гордость! Мы брали за основу концепты космических кораблей для дальних экспедиций и вдохновлялись художественными концепт-артами из мирового кино. Получилось действительно круто!"
По словам креативного продюсера сериала Екатерины Матвиенко, самыми сложными были сцены в невесомости, которые потребовали от актеров и команды специальной подготовки. Например, сцену в космическом корабле, которая в монтаже длится минуту, команда снимала целый день. Тогда актер Анатолий Кармановский, сыгравший капитана первой экспедиции Осипова, летал на подвесах, его ударяли о стену на высоте — и все это было выполнено без участия каскадеров.
Часть сцен была снята с помощью компьютерной графики, поэтому актерам в кадре иногда приходилось взаимодействовать буквально с пустотой.
Николай Шрайбер, актер ("На автомате", "Сестры"):
"Для меня определенным вызовом и возможностью попрактиковаться стали сцены с CG-графикой, потому что в момент съемки фактического предмета передо мной не было и нужно было взаимодействовать с пустым местом, так сказать. Да еще и чтобы потом в кадре это органично смотрелось. Но все получилось!"
Также в сериале снялись Валентин Анциферов, Александра Черкасова, Антон Кузнецов, Владимир Сарапульцев и другие.
Последние комментарии
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д