Геологи Самарского политеха обнаружили гигантский аммонит

В августе сотрудники кафедры "Геология и физические процессы нефтегазового производства" Самарского политеха в составе экспедиции Самарского палеонтологического общества нашли на берегу Куйбышевского водохранилища уникальный аммонит, едва ли не самый большой из найденных на территории Самарской области, сообщает пресс-служба вуза. Его диаметр составляет более 80 см, вес находки — свыше 200 кг.

Аммониты — это головоногие моллюски, вымершие несколько десятков миллионов лет назад. Специалисты нашли окаменелость во время подготовки к всероссийской научно-практической конференции "Познавательный естественнонаучный туризм: образовательные возможности и воспитательный потенциал", которая состоялась в Самарском политехе минувшим летом.

"Обнаруженный нами аммонит был слабо виден в породе, практически сливался с ней, — говорит старший преподаватель кафедры "Геология и физические процессы нефтегазового производства" Алена Морова. — Внутри его раковины — грубый мел, который был и вмещающей породой, слагающей разрез (вмещающая порода — горная порода, внутри которой заключены другие полезные ископаемые)".

По словам специалистов, аммонит нашли случайно, он лежал неподалеку от дороги. Вероятно, мимо него много раз проходили не только туристы, но и профессионалы-палеонтологи. Перевернув лежащий сверху камень, геологи увидели сохранившуюся часть раковины головоногого моллюска.

По предварительным оценкам аммонит относится к туронскому ярусу. Это значит, что его возраст может варьироваться от 93,9 до 89,8 ± 0,3 млн лет. Но здесь возможны неожиданности.

"Возраст пород определяется палеонтологическим методом по руководящим ископаемым и их комплексам, которые встречаются в строго определенных слоях или разрезах, — объясняет Алена Морова. — Поэтому попутно с расчисткой и препарированием аммонита мы собирали материал из вмещающих пород. Среди встречающихся видов обязательно попадутся те, которые жили только в туронский или коньякский век".

Сейчас вмещающую породу отправили в Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. Сам аммонит после препарирования и исследования передадут в Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина.

Такие крупные раковины крайне редко попадают в поле зрения ученых. Исследователи говорят, что литологически аммониты из турона и более молодые отложения, относящие к коньякскому ярусу (от 89,8 ± 0,3 до 86,3 ± 0,5 млн лет назад), очень похожи. Однако аммониты из коньякских отложений в европейской России мало известны. Если выяснится, что находка наших ученых все же принадлежит к этому геологическому веку, то это будет уже второй аммонит из коньякского яруса, обнаруженный в Самарской области. Напомним, первая подобная окаменелость с диаметром раковины 72 см была найдена членом Самарского палеонтологического общества Максимом Паперным в 2021 г. в Шигонском районе.