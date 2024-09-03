Самарских художников выставят на двух крупных ярмарках современного искусства России

Галерея "Виктория" представит самарских художников на двух ярмарках современного искусства России.

С 12 по 15 сентября в Музее Москвы пройдет ярмарка молодого искусства blazar. На blazar Виктория представит живопись на меди Евгения Греки, графику Алексея Журавлева, а также инсталляции Дмитрия Гилена.

С 24 по 27 октября в Тимирязев Центре (Москва) на крупнейшей в России ярмарке современного искусства Cosmoscow, Галерея Виктория представит живопись самарских художниц Яны Арбузовой и Виолетты Гришиной, мозаики Александра Филимонова, а также графику и керамическую скульптуру Леонида Шерешевского.