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Музеи и выставки Культура

Самарских художников выставят на двух крупных ярмарках современного искусства России

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Галерея "Виктория" представит самарских художников на двух ярмарках современного искусства России.

С 12 по 15 сентября в Музее Москвы пройдет ярмарка молодого искусства blazar. На blazar Виктория представит живопись на меди Евгения Греки, графику Алексея Журавлева, а также инсталляции Дмитрия Гилена.

С 24 по 27 октября в Тимирязев Центре (Москва) на крупнейшей в России ярмарке современного искусства Cosmoscow, Галерея Виктория представит живопись самарских художниц Яны Арбузовой и Виолетты Гришиной, мозаики Александра Филимонова, а также графику и керамическую скульптуру Леонида Шерешевского.

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