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Общество

В Самаре открыли движение по отремонтированной ул. Чернореченской

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре открыто автомобильное движение по ул. Чернореченской, которую закрывали на комплексный ремонт. Подтверждающее видео опубликовал блогер Евгений Щекин.

Официальных сообщений от горадминистрации об открытии движения пока не было.

Напомним, ул. Чернореченскую на участке от Владимирской до Спортивной закрывали на ремонт с 5 апреля. Планировалось, что ограничения снимут лишь 30 сентября.

Комплексный ремонт этого участка улицы помимо проезжей части затронул тротуары, газоны, систему освещения. Также обустраивается бульвар.

Гид потребителя

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Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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