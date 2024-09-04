В Самаре открыли движение по отремонтированной ул. Чернореченской

В Самаре открыто автомобильное движение по ул. Чернореченской, которую закрывали на комплексный ремонт. Подтверждающее видео опубликовал блогер Евгений Щекин.
Официальных сообщений от горадминистрации об открытии движения пока не было.
Напомним, ул. Чернореченскую на участке от Владимирской до Спортивной закрывали на ремонт с 5 апреля. Планировалось, что ограничения снимут лишь 30 сентября.
Комплексный ремонт этого участка улицы помимо проезжей части затронул тротуары, газоны, систему освещения. Также обустраивается бульвар.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!