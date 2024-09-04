16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самарский ЦСМ" возглавил Валерий Якунин ФАС возбудила дела на самарских газовиков Мэрия Самары изменила решение по парковкам для высоток у ТЦ "ГудОК" "Промсинтез" рассказал об угрозах со стороны Запада чапаевскому заводу "В.С.И." Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Экономика и бизнес

"Самарский ЦСМ" возглавил Валерий Якунин

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Исполняющим обязанности директора ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" ("Самарский ЦСМ") назначен Валерий Якунин.

Фото: предоставлено ФБУ "Самарский ЦСМ"

Как сообщили в ФБУ, нового директора коллективу представил спецпредставитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в Приволжском федеральном округе Сергей Севницкий.

Валерий Якунин работает в системе Росстандарта более 20 лет. До сегодняшнего дня он занимал должность советника директора "Самарского ЦСМ".

Напомним, с 21 года ФБУ руководил бывший глава областного минпрома Олег Жадаев.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6