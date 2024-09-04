"Самарский ЦСМ" возглавил Валерий Якунин

Исполняющим обязанности директора ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" ("Самарский ЦСМ") назначен Валерий Якунин.

Как сообщили в ФБУ, нового директора коллективу представил спецпредставитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в Приволжском федеральном округе Сергей Севницкий.

Валерий Якунин работает в системе Росстандарта более 20 лет. До сегодняшнего дня он занимал должность советника директора "Самарского ЦСМ".

Напомним, с 21 года ФБУ руководил бывший глава областного минпрома Олег Жадаев.