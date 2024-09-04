Клиенты НОВИКОМа смогут экономить 25% от поездок на транспорте

Дочерний банк Ростеха обновил категории товаров, по которым можно получить повышенный кешбэк. Так, с 1 сентября по 31 октября держатели социально-платежных карт НОВИКОМа смогут экономить 25% при использовании транспорта.

Осенний сезон у большинства россиян связан с возвращением в город из отпусков и тратами на подготовку к учебному году. Учитывая это, НОВИКОМ специально подобрал для своих клиентов категории товаров с повышенным кешбэком.

В сентябре и октябре за покупки в цветочных и книжных магазинах, а также в магазинах канцтоваров по картам НОВИКОМа предусмотрен возврат 5% стоимости. Кешбэк 5% доступен при покупках в обувных магазинах, аптеках, а также при оплате детских садов.

25% стоимости можно будет вернуть за оплату проезда в общественном и пригородном транспорте, при пользовании паркингами, гаражами и платными дорогами, оплате услуг лизинга.

Подключить программу лояльности "Кешбэк" к одной или нескольким картам НОВИКОМа можно в мобильном приложении, интернет-банке, контакт-центре, офисе или через персонального менеджера в организации, являющейся партнером банка. Из семи предложенных категорий повышенного кешбэка клиент может выбрать четыре, наиболее ему подходящие.