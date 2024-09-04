Компания "Инновационные Системы Пожаробезопасности" отметила 15-летие

По уже сложившейся традиции свой день рождения компания "Инновационные Системы Пожаробезопасности" ("ИСП") разделила со всеми своими сотрудниками и членами их семей, друзьями и партнерами организации. И с каждым годом гостей на этом мероприятии становится все больше.

Большой праздник с зажигательными выступлениями музыкантов, увлекательными мастер-классами и вкусным мороженым был организован на большой площадке рядом с промышленным цехом компании. Но очень скоро на этом месте начнется возведение новых корпусов "ИСП", где появятся инновационные производства.

Юное поколение радовалось последним летним денькам, весело скакало на батуте, плело косички и любовалось, как в специальном испытательном кубе модуль пожаротушения "Заря" стремительно тушит огонь без воды, а только с помощью специального газа. А их родители, работающие в "ИСП", принимали поздравления. Ведь по мнению основателя компании Сергея Лекторовича, каждый из 130 "огненных людей "ИСП" внес свою лепту в нынешний успех и благополучие компании и продолжает это делать своим ежедневным добросовестным трудом.

Компании есть чем гордиться.

В 2009 году "Инновационные Системы Пожаробезопасности" начинали свою деятельность с команды из четырех человек, единственной комнаты и маленького гаража. Сегодня на трех тысячах квадратных метров офисных и производственных помещений компании трудится больше 130 человек, и число сотрудников продолжает увеличиваться. Недавно было открыто представительство "ИСП" в Казахстане. За годы работы компания смогла реализовать несколько тысяч проектов в 10 странах мира. 24 тысячи золотых модулей пожаротушения защищают от пожара стратегически важные объекты, которые обеспечивают жителей нашей страны связью, теплом, электроэнергией, хранят важные файлы и данные. Тольяттинские модули пожаротушения установлены даже в помещениях новой арктической станции Восток. Ведь в экстремальных климатических условиях использовать обычное водяное пожаротушение там просто невозможно.

"15 лет назад мы с вами создали компанию, которая стремилась стать лучшей в отрасли, вывести пожарную безопасность на новый уровень, задать новые стандарты системы безопасности. Многие годы мы с вами защищаем жизнь людей. Нас объединяет единых огненный дух ИСП: сила намерения, энергия достижений, амбиции и авантюризм, творчество и любовь к своему делу", — сказал Сергей Лекторович, приветствуя своих коллег на дне рождения компании.

Именно эти качества ее команды двигали компанию вперед, чтобы стать первыми. За 15 лет специалисты "ИСП" предложили клиентам множество инновационных решений.

Как отметил генеральный директор "ИСП" Роман Визгалин, компания впервые разработала "умные" системы газового пожаротушения.

"Также мы запустили электронные паспорта изделий: если утерян бумажный документ, по qr-коду можно заново его восстановить. Впервые мы предложили покупателям пожизненную гарантию системы пожаротушения. Мы гордимся своей продукцией и отвечаем за ее качество на 100%. Каждый наш модуль проходит 80 часов испытаний и 60 точек двойного контроля по 216 параметрам", — рассказал топ-менеджер компании.

Модули "Заря" стали первыми в России системами пожаротушения, получившими сертификат соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017. И сегодня занимают 80% российского рынка газовых систем пожаротушения подвесного типа. Здесь разработали собственную цифровую систему ISP Robot для удобства своих клиентов и создали онлайн систему расчетов пожаротушения. Все эти достижения можно с гордостью вносить в актив компании. "Это значит, что мы готовы к мировой экспансии, но не с целью захватить мир, а чтобы защищать жизни. 15 лет "ИСП"! И это только начало", — подвел итог Сергей Лекторович.