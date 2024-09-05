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Баскетбол Спорт

ПСБ открыл юбилейный Центр уличного баскетбола

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Самаре. Спортивный объект международного класса, построенный банком при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям", стал четвертым в Приволжском федеральном округе и двадцатым в России.

Фото: предоставлено ПСБ

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, а также заместитель председателя ПСБ Айрат Гаскаров, вице-президент — директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, депутат Государственной Думы Владимир Гутенев, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, а также президент Российской Федерации Баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко.

Почетным гостем мероприятия стал заслуженный тренер России Владимир Агабабьян, под руководством которого мужская сборная России по баскетболу 3×3 в 2021 году завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Владимир Агабабьян провел мастер-класс для юных баскетболистов, на котором поделился техниками лучшего владения мячом и секретами профессионального мастерства. В день открытия Центра на площадке также состоялcя турнир по баскетболу 3×3 среди юношей и девушек 2012 года рождения и младше.

"Популярность баскетбола в Самарской области растет год от года, и в настоящее время регион входит в десятку лучших в России по развитию этого вида спорта. Привлечению все большего количества людей к регулярным тренировкам способствует создание доступной спортивной инфраструктуры. И сегодня в преддверии дня города Самары мы открываем юбилейный — двадцатый — Центр уличного баскетбола. Уверен, что наш центр станет еще одним местом притяжения для самарцев, ведущих активный образ жизни вне зависимости от уровня подготовки, возрастных категорий и погодных условий, и первой ступенью к большим спортивным успехам для подрастающего поколения", — прокомментировал Пётр Фрадков.

"Знаменательно, что здесь появился настоящий, большой, профессиональный центр по самому высокому классу баскетбола. Это еще один шаг в нашей большой программе развития спорта и шаг в том, чтобы мы по указанию Президента называли спорт массовым. Этот центр будет круглогодично доступен для всех жителей. Самое главное — здесь будут работать профессиональные тренеры, которые будут помогать ребятам становиться сильнее", — сказал Вячеслав Федорищев.

"Открытие Центра уличного баскетбола в Самаре — знаменательное событие. Это уже двадцатый центр, реализованный нами совместно с ПСБ в рамках проекта "ПСБ — Детям"! В течение нескольких лет современные объекты международного класса были открыты в самых разных уголках России — Калининграде, Хабаровске, Архангельске, Волгограде, Анапе, Тюмени, Ижевске, Кемерово, Ставрополе и других городах. Приволжье — регион, в котором любят баскетбол, в Самаре играют амбициозные команды, и я рад, что еще больше жителей смогут вовлечься в лучшую игру с мячом. Наш центр поможет приобщить к баскетболу еще больше молодежи, а также будет доступен для людей с ограниченными возможностями. Всё это — еще один большой шаг для популяризации спорта во всей стране", — отметил Андрей Кириленко.

Новый объект социальной инфраструктуры расположен в Октябрьском районе в сквере имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя В.И. Фадеева. Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволит проводить в Самаре соревнования любого уровня — от региональных до международных. На площади 3000 кв.м размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5×5 и пять игровых зон для стритбола с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным покрытием, мобильные трибуны для зрителей, а также зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.

Также в рамках поездки Петр Фрадков провел рабочую встречу с Вячеславом Федорищевым, принял участие в совещании регионального Правительства и ведущих предприятий ОПК, центральным событием которого стало подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ПСБ и Самарской областью. Документ предусматривает взаимодействие сторон в реализации различных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства и программ, способствующих развитию современных банковских технологий и инфраструктуры для повышения доступности и качества финансовых услуг и сервисов на территории Самарской области.

Первый Всероссийский Спортивный Проект "ПСБ — Детям" направлен на развитие общедоступной спортивной инфраструктуры, улучшение качества жизни подрастающего поколения страны и вовлечение широких масс населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями, в систематические занятия спортом и физической культурой. На текущий момент в рамках реализации проекта ПСБ построены и открыты центры уличного баскетбола в Туле, Новомосковске, Калининграде, Чебоксарах, Волгограде, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке, Ижевске, Нальчике, Оренбурге, Кемерово, Луганске, Донецке, Скадовске, Мелитополе, Анапе и Хабаровске.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

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