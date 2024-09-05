Силовики задержали родственника экс-главы института регионального развития Ольги Михеевой

В Самаре силовики задержали еще одного фигуранта дела теперь уже бывшего гендиректора АНО "Институт регионального развития" Ольги Михеевой. Информацию подтвердили сразу несколько источников Волга Ньюс в разных силовых структурах.

Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию) и выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей.

С 29 июля 2024 г. Михеева перестала занимать пост гендиректора АНО. Генеральным директором с этой даты стал Максим Козлов. Исполнительным директором с 12 декабря 2023 г. является Екатерина Маркелова. АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служит управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Среди видов деятельности — участие в реализации научно-технических проектов. В программе ИАС Seldon.Basis напротив АНО стоит красная метка с сообщением, что организация часто меняет руководителей.

Михееву сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест.

Источники Волга Ньюс рассказали, что новым фигурантом дела Михеевой стал Денис Гусев. Его считают родственником Михеевой. Кроме того, на сайте АНО тоже указан Денис Гусев. Его должность — проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".

Как удалось выяснить журналиста Волга Ньюс, Гусева обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи ГСУ ГУ МВД по Самарской области вышли в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Гусева. В итоге мужчину отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела еще продолжается.