Экс-главу института регионального развития Ольгу Михееву отпустили под домашний арест

Самарский областной суд рассмотрел жалобу теперь уже бывшего генерального директора АНО "Институт регионального развития" (ИРР) Ольги Михеевой. Она просила отпустить ее из СИЗО.
Напомним, Ольга Михеева 17 мая этого года была задержана по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла.
Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей. Михееву отправили под арест на время расследования. С 29 июля 2024 года она перестала занимать пост гендиректора АНО. Генеральным директором с этой даты стал Максим Козлов. Исполнительным директором с 12 декабря 2023 года является Екатерина Маркелова.
АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, является управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Среди видов деятельности — участие в реализации научно-технических проектов. В программе Seldon.Basis напротив АНО стоит красная метка с сообщением, что организация часто меняет руководителей.
Как рассказали журналисту Волга Ньюс в пресс-службе Самарского областного суда, просьбу Михеевой рассмотрели. Служители Фемиды изменили ей меру пресечения с ареста на домашний арест.
Тем временем, в Ленинском районном суде зарегистрирован иск Ольги Михеевой к ИРР и министерству образования и науки Самарской области. Из материалов, размещенных на сайте суда, следует, что она оспаривает приказ об увольнении. Заседание назначили на 4 сентября.
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