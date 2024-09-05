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Правительство Самарской области представило предложения по развитию речных пассажирских перевозок депутатам Государственной Думы РФ

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках расширенного выездного совещания Совета Государственной Думы Российской Федерации, которое состоялось под руководством ее председателя Вячеслава Володина и врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, депутатам были представлены предложения региона по развитию регулярных речных пассажирских перевозок.

Фото: пресс-служба губернатора СО

По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о перспективах речных видов общественного транспорта и факторах, которые будут способствовать их развитию, доложил врио первого вице-губернатора Самарской области Михаил Смирнов. Он отметил традиционно высокую востребованность речных перевозок у жителей волжских городов, подробно остановился на проблемах отрасли.

Ежегодно в Самарской области речным транспортом перевозится около миллиона пассажиров. При этом речные пассажирские перевозки осуществляются только между 25 оформленными остановочными пунктами. Среди них есть как полноценные речные причалы, так и не оборудованные должным образом. При этом, например, Самара, город-миллионник, занимающий левый берег Волги, при протяженности более 30 километров имеет лишь три остановочных пункта. Новые пристани за последние десятилетия практически не создавались.

Действующий речной пассажирский флот в Самаре представлен тремя перевозчиками. Это государственное "Самарское речное пассажирское предприятие", парк которого составляет порядка 20 единиц водного транспорта (9 судов "Москва", 4 судна "ОМ", 10 судов на воздушной подушке, паром "Окский"), ПАО "Порт Тольятти", частное предприятие "Судоходная компания "Волга-Трэвел" (четыре современных судна на подводных крыльях типа "Валдай").

Правительство области предпринимает усилия по развитию пассажирских перевозок. Флот обновляется, в том числе с использованием механизмов господдержки.

В рамках поручения Президента России Владимира Владимировича Путина от 30 июля 2023 г. Самарская область стала участником программы льготного лизинга гражданских водных судов по ставке 3% годовых на 25 лет. В сентябре 2024 г. планируются к поставке в регион первые два судна проекта "Малое пассажирское круизное судно" (МПКС) вместимостью 240 человек, производства Нижегородского судостроительного завода. Еще четыре таких же судна законтрактованы к поставке в 2026–2027 годах.
В июле 2024 г. в рамках поручения председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина Самарская область подтвердила готовность к приобретению еще трех скоростных судов "Валдай 45Р" с поставкой в 2026 г. и 2027 г. (на условиях федерального софинансирования). Правительство Самарской области готово направить на эти цели 260,5 млн рублей. Соответствующая заявка уже передана в Минпромторг России.

Понимая перспективу развития скоростных перевозок как внутри региона на протяженных маршрутах, так и на межрегиональном уровне, областные власти приняли решение о приобретении в 2025 г. двух судов на подводных крыльях проекта "Метеор 2020" вместимостью 120 пассажиров, также по программе льготного лизинга. Существенное обновление ожидает и портовую инфраструктуру.

"Мы планируем разработать короткие и доступные для пассажиров маршруты. Работаем над реконструкцией Речного вокзала. Планируем строительство сети малых причалов по типу компактных остановочных пунктов внутри города. Этими быстрыми корреспонденциями мы, по сути, создадим тактовое движение в границах населенного пункта в дополнение к традиционному общественному транспорту. Развитие речных перевозок даст импульс самарским предприятиям судостроительной отрасли производить суда малой вместимости от 20 до 50 пассажиров, будем направлять их на более востребованные короткие маршруты", — подчеркнул в своем докладе Михаил Смирнов.

Отдельно глава регионального кабмина остановился на вопросах совершенствования нормативной базы, необходимой для форсированного развития речных перевозок.

"Хотелось бы высказать ряд предложений о возможных направлениях нормотворческой работы, поскольку специфика деятельности по созданию компактных объектов береговой инфраструктуры сегодня формально требует соблюдения полного цикла градостроительной деятельности. Это и разработка проектной документации, и прохождение госэкспертизы. В то же время, если мы говорим, по сути, о небольших павильонах остановок общественного транспорта на воде, то было бы справедливо такие требования немного смягчить", — отметил он.

Врио председателя областного правительства предложить рассмотреть принятие отдельного федерального закона по аналогии с 220 ФЗ ("Об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"). По мнению Михаила Смирнова, это позволило бы отрегулировать целый комплекс правоотношений.

В ходе совещания Совета Госдумы председатель Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев также подчеркнул, что развитие речных пассажирских перевозок имеет большой потенциал, особенно для регионов Поволжья. Депутат напомнил, что в прошлом году выездное совещание Совета ГД проходило в Нижнем Новгороде, где как раз и обсуждался этот вопрос.

По мнению Евгения Москвичева, проведение таких выездных советов в регионах позволяет депутатам держать решение вопросов на контроле.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также обозначил важность подготовки кадров для речного пассажирского транспорта и развития профильных вузов.

Предложения Правительства Самарской области будут рассмотрены Государственной Думой Российской Федерации.

Гид потребителя

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