В Ставропольском районе временно отключат свет с 10 по 12 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Ерёмкино;

10.09.2024 года с 10-00 до 12-00 и с 17-00 до 19-00 (местного времени) на 1 час:

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Спортивная, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы);

11.09.2024 года с 10-00 до 12-00 и с 17-00 до 19-00 (местного времени) на 1 час:

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Спортивная, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы);

12.09.2024 года с 10-00 до 12-00 и с 17-00 до 19-00 (время местное) на 1 час:

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Спортивная, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.