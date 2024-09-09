В Самаре мигранты, избивавшие подростков, предстанут перед судом

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых граждан Республики Таджикистан и еще двух уроженцев Республик Таджикистан и Кыргызстан в возрасте от 14 до 23 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 12 преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору), п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений).

Напомним, с 15 по 17 октября прошлого года в Самаре на парковке крупного торгового центра, в парке "Победа" и на ул. Аэродромной у дома №98 обвиняемые, действуя из хулиганских побуждений, по предварительному сговору, провоцировали конфликтные ситуации с самарцами, в том числе и подростками. А затем избивали руками и ногами, а также различными предметами по голове и туловищу. В драках пострадали девять человек.

В ходе следствия в отношении всех обвиняемых суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу произведено более 180 следственных действий, в том числе более 100 допросов, также проведены осмотры мест происшествий, судебные экспертизы, проверки показаний на месте происшествия, выемки и обыски, изучены записи с камер с видеонаблюдения.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.