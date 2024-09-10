В центре Самары трамвай сошел с рельсов

Во вторник, 10 сентября, утром в центре Самары произошло происшествие: с рельсов сошел трамвай. Об этом рассказал блогер Евгений Щекин.
"На перекрестке Полевой/Арцыбушевской трамвай сошел с рельсов", - прокомментировал автор видеоролика.
Городской департамент транспорта сообщил, что из-за схода вагона увеличены интервалы движения. По данным ведомства, задержка движения произошла с 7:31 до 8:35.
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Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.