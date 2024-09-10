В центре Самары трамвай сошел с рельсов

Во вторник, 10 сентября, утром в центре Самары произошло происшествие: с рельсов сошел трамвай. Об этом рассказал блогер Евгений Щекин.



"На перекрестке Полевой/Арцыбушевской трамвай сошел с рельсов", - прокомментировал автор видеоролика.

Городской департамент транспорта сообщил, что из-за схода вагона увеличены интервалы движения. По данным ведомства, задержка движения произошла с 7:31 до 8:35.