Межвузовский кампус и "Обход Тольятти" номинированы на премию инфраструктурных проектов "Импульс"

Издание "Ведомости" выберет лучшие инфраструктурные проекты России, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Эксперты оценят проекты в сфере образования, транспорта и дорожного строительства, экологии, социальной сферы, цифровизации.

Премия призвана привлечь общественное и профессиональное внимание к лучшим практикам реализации инфраструктурных проектов.

В этом году в перечень номинантов премии "Импульс" вошли два проекта Самарской области. Одним из 15 номинантов в категории "Дорожное строительство" стала автомобильная трасса "Обход Тольятти" с мостом через Волгу. Старт движению по ней в июле дал президент РФ Владимир Путин.

"Наши предприятия, наши гиганты, такие как АвтоВАЗ, наша особая экономическая зона получат новые возможности для развития, и в том числе для развития экспортного потенциала. Мы с коллегами, со всеми предприятиями планируем увеличить экспортный потенциал в полтора раза благодаря открытию данной магистрали", - подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.

Протяженность современной трассы "Обход Тольятти" - почти 100 км. Она поможет разгрузить плотину Жигулевской ГЭС, повысить пропускную способность трассы М-5, сократить время пути до Москвы. Автомобильный мост через Волгу - первый в регионе, он имеет длину более 3,7 км и вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России.

фото "Волжская коммуна"

В категории "Образование" номинантом стал проект международного межвузовского кампуса IT- направления, который будет построен в Самаре рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена". Проект стал участником в номинации "Образование".

Сегодня один из самых масштабных проектов региона находится в стадии активного проектирования. Концессионером выступает ООО "ПроКампус №1", дочерняя структура Госкорпорации ВЭБ.РФ.

"Кампус станет современным образовательным пространством для студентов, преподавателей, молодых ученых, инженеров. Объекты кампуса будут интегрированы в развивающуюся городскую среду: здесь будут построены жилые дома, объекты для бизнеса, жизни, отдыха и туризма. Такой подход позволит участникам работать, жить, получать профессиональные навыки, не испытывая необходимости выезжать за пределы кампуса", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Кампус поможет усилить связку вузов с индустриальными заказчиками и крупными партнерами. Обучение студентов будет построено с участием в больших проектах, погружением в практическую часть профессий. Кампус обеспечит коллаборацию университетов, при этом не подвергая сомнению их самостоятельность.

Проект реализуется при прямой поддержке президента страны в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

На настоящий момент генеральный проектировщик "Студия 44" получил предварительные технические условия для подключения объектов кампуса к инженерным сетям. Кроме того, на трех земельных участках общей площадью 5,7 га согласована предельная высота в 75 метров. Здесь планируется возвести гостиницы кампуса.