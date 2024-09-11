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Общество

Благодаря нацпроекту свыше 30 офисов центров занятости региона стали комфортнее

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работы по модернизации в офисах центров занятости населения Самарской области проводились в рамках национального проекта "Демография", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В результате модернизации 38 точек присутствия службы занятости населения Самарской области превратились в современные кадровые центры, оформленные в едином стиле бренда "Работа Россия". Офисы службы занятости стали узнаваемыми и более удобными.

"При этом модернизация службы занятости - это не только обновление пространства, важнее другое: кадровые центры "Работа России" становятся надежными партнерами работодателей, помогая подбирать им квалифицированные кадры для создания конкурентоспособных и эффективных команд, местом, где гражданину могут помочь построить карьеру мечты. В кадровых центрах можно записаться на бесплатное переобучение, выбрать для себя тот карьерный трек, который позволит наилучшим способом реализовать способности человека", - отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Взаимодействие с предприятиями в обновленных кадровых центрах строится в формате адресной помощи, учитывающей особенности бизнеса, текущую экономическую ситуацию, а также социодемографические тренды и тенденции на рынке труда. При поиске и подборе квалифицированных специалистов работодателей сопровождают персональные кадровые консультанты. Услуги предоставляются как в офлайн-формате, так и онлайн на портале "Работа России".

"Работа службы занятости благодаря модернизации выходит на новый уровень, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.  - Созданы такие условия, чтобы было приятно прийти в центр занятости, причем не только безработным гражданам, но и всем желающим, чтобы проконсультироваться, пройти тренинги, узнать больше об имеющихся сегодня возможностях профессионального развития".

Среди оказываемых услуг - программа обучения и повышения квалификации для кандидатов и сотрудников, субсидирование найма определенных категорий соискателей, подбор работников в условиях дефицита кадров и многое другое.

Основной онлайн-ресурс для подбора работников - единая цифровая платформа "Работа России". На данный момент на сайте размещено более 50 тыс. вакансий от проверенных работодателей Самарской области для трудоустройства всех трудоспособных категорий граждан в различные отрасли экономики - оборонно-промышленный комплекс, здравоохранение, образование, ресторанно-гостиничный бизнес и другие.

Функционируют специальные разделы для работодателей: например, "Целевое обучение", "Практики и стажировки". В первом случае - работодатель может заключить договор на обучение будущих студентов под свои потребности. Во втором - сформировать у молодых специалистов представление о непосредственном процессе работы, а также повысить уровень вовлеченности и подготовки будущих кадров, за счет прохождения практики или стажировки на конкретном предприятии.

Проект по комплексной модернизации позволяет обеспечить соответствие службы занятости постоянно меняющимся требованиям рынка труда, включая прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, организацию и проведение специальных мероприятий по профилированию работодателей.

Самарская область стала одним из 17 пилотных регионов, участвующих в проекте комплексной модернизации всей сети центров занятости населения в рамках нацпроекта "Демография". Все 38 точек присутствия службы занятости Самарской области были модернизированы в 2023 году. В них проведен ремонт, установлены новая мебель и современное оборудование, пространство разбито на функциональные зоны, созданы условия для маломобильных граждан.

Служба занятости оказывает широкий спектр услуг - проводит профессиональную ориентацию для выбора сферы деятельности, трудоустройства, обучения, содействует профессиональному обучению и получению профессионального образования для безработных граждан, временно трудоустраивает несовершеннолетних, безработных и других категорий граждан, оказывает финансовую поддержку при открытии своего дела.

С 2023 г. в Самарской области работает контакт-центр службы занятости. Получить ответы на вопросы можно по номеру 8 (800) 302-15-44 в рабочее время. График работы - понедельник-среда с 8:00 до 18:00, четверг с 8:00 до 20:00, пятница с 8:00 до 17:00.

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Последние комментарии

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Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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