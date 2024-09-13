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Транспорт Транспорт и связь

Самара вошла в ТОП-10 городов России, где чаще всего использовали самокаты МТС Юрент в летний сезон

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС, цифровая экосистема, проанализировала поездки на самокатах МТС Юрент за сезон 2024. Самара вошла в ТОП-10 городов, где пользователи больше всего использовали электросамокаты для поездок.

Фото: предоставлено МТС

Самара заняла 9-е место по общей продолжительности поездок. В первую тройку по общей продолжительности всех поездок вошли Московский регион (1 -е место), Санкт-Петербург (2-е место) и Екатеринбург (3-е место).

В среднем, количество поездок на самокатах МТС Юрент в Самаре за летние месяцы выросло в 2,3 раза по отношению к прошлому году. Средняя продолжительность поездки составила 12 минут.

В МТС Юрент также отмечают рост числа поездок по транспортному сценарию в текущем сезоне — до 85% от общего количества. Это означает, что самокаты чаще используют не как развлечение, а как транспортное средство в качестве альтернативы общественному транспорту или личному автомобилю, позволяющее добраться из точки А в точку Б. Речь идет о поездках от дома до метро, от дома до офиса, до спортзала, супермаркета, торгового центра, салона красоты.

Пик активности пользователей приходится на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Это связано с тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой.

Использование электросамокатов для передвижения по городу оказывает положительное влияние на общую ситуацию на улично-дорожной сети. Кикшеринг помогает разгрузить общественный транспорт, позволяя людям избежать ожидания на остановках и в метро. Особенно это заметно на конечных станциях метро или остановках общественного транспорта, которые являются "точками притяжения" самокатного трафика.

МТС Юрент — быстрорастущий оператор шеринговых электросамокатов в России, который входит в экосистему МТС. Крупнейший сервис по географической представленности, МТС Юрент управляет флотом из более чем 150 тысяч электросамокатов в 175 городах России. С начала 2024 года количество поездок на платформе превысило 70 млн. Мы предоставляем горожанам доступный современный электротранспорт для ежедневных поездок, а также сервис аренды павербанков, чтобы наши пользователи всегда оставались на связи.

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Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

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