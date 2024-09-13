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Спорт

В Волжском районе открылась универсальная спортивная площадка

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поселке Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области открылась новая спортивная площадка.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Сооружение размером 56 на 28 метров покрыто искусственной травой, просыпанной кварцевым песком. На поле нанесена разметка, установлены футбольные ворота. По периметру — бортики и сетка, которые точно пригодятся зимой, когда на поле будет залит каток.

Место для новой площадки выбрано не случайно: в самом центре Верхней Подстепновки, за Домом культуры "Нива", который тоже недавно был обновлен по нацпроекту "Культура". По соседству — школа и детский сад. Для быстрого доступа для школьников и дошкольников предусмотрели дополнительные калитки. Планируется, что новая площадка будет привлекать не только детей, но и взрослых: здесь можно будет и бегать, и играть в футбол, и кататься на коньках зимой.

На поле состоялась символическая церемония перерезания красной ленточки, в которой приняли участие юные спортсмены поселка, врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова, заместитель главы Волжского района Наталья Шулепова, глава сельского поселения Верхняя Подстепновка Сергей Слесаренко и председатель собрания представителей Владимир Малкин.

"Сегодня мы открыли одну из 24 площадок, которые строятся в нашем регионе по программе "Развитие физической культуры и спорта". По поручению главы Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева со следующего года в рамках программы "Мастер спорта" мы будем увеличивать количество таких универсальных площадок. Это многофункциональные спортивные объекты для занятий физической культурой и спортом как взрослых, так и детей. Конечно же, мы надеемся, что именно на этих площадках будут загораться новые звездочки спорта нашей губернии", — отметила Галина Дорохова.

Первыми на газон новой спортивной площадки вышли воспитанники секции тхэквондо с показательной программой. После состоялся футбольный матч между командами четвертых, пятых и шестых классов. Право первого удара по мячу предоставили главе поселения Сергею Слесаренко.

В рамках государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта" в 2024 году на территории региона производится устройство 24 спортивных площадок. Две из них построены на территории Волжского района — в Верхней Подстепновке и в Петра-Дубраве, где площадка будет использоваться в том числе для нужд муниципальной спортивной школы.

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