Две фермы из Самарской области получат гранты на развитие сельского туризма

Минсельхоз России объявил итоги конкурса по отбору проектов развития сельского туризма в 2025 году. 92 хозяйствам из 40 регионов выделят гранты до 10 млн рублей.

Среди победителей — две фермы из Самарской области. Это "Вива Сперанза: от молока до сыра" и экоферма "Плантация братьев Чернозубцевых".

Обоим хозяйствам в 2025 году предстоит реализовать свой проект по развитию сельского туризма.

Как следует из документов конкурса, "Вива Сперанза" для этого получит 7 млн 781 тысяч рублей, "Плантация" — 9 млн 986 тысяч рублей.

Хозяйство братьев Олега и Антона Чернозубцевых находится в селе Елшанка Сергиевского района Самарской области. Фермеры начинали в 2016 году с выращивания многолетних трав, бобовых, злаков. Затем стали заниматься и пастбищными животными. Сегодня фермеры специализируются на поросятах венгерской мангалицы. Порода хорошо переносит погодные условия, имеет крепкий иммунитет, что позволяет избегать приема антибиотиков. Братья заявляют, что на своей ферме используют только собственные корма. Также на "Плантации" разводят ягнят мясных и мясомолочных пород "Эдильбай", "Дорпер" и "Лакон".

Ферма "Вива Сперанза: от молока до сыра" находится в поселке Волжский Красноярского района Самарской области. Руководят хозяйством супруги Красненко: Надежда и Андрей. Они наладили производство сыров из молока собственных коз и коров. Посмотреть на животных могут все желающие: на ферму организованы экскурсии.