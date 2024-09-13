Две фермы из Самарской области получат гранты на развитие сельского туризма

Минсельхоз России объявил итоги конкурса по отбору проектов развития сельского туризма в 2025 году. 92 хозяйствам из 40 регионов выделят гранты до 10 млн рублей.
Среди победителей — две фермы из Самарской области. Это "Вива Сперанза: от молока до сыра" и экоферма "Плантация братьев Чернозубцевых".
Обоим хозяйствам в 2025 году предстоит реализовать свой проект по развитию сельского туризма.
Как следует из документов конкурса, "Вива Сперанза" для этого получит 7 млн 781 тысяч рублей, "Плантация" — 9 млн 986 тысяч рублей.
Хозяйство братьев Олега и Антона Чернозубцевых находится в селе Елшанка Сергиевского района Самарской области. Фермеры начинали в 2016 году с выращивания многолетних трав, бобовых, злаков. Затем стали заниматься и пастбищными животными. Сегодня фермеры специализируются на поросятах венгерской мангалицы. Порода хорошо переносит погодные условия, имеет крепкий иммунитет, что позволяет избегать приема антибиотиков. Братья заявляют, что на своей ферме используют только собственные корма. Также на "Плантации" разводят ягнят мясных и мясомолочных пород "Эдильбай", "Дорпер" и "Лакон".
Ферма "Вива Сперанза: от молока до сыра" находится в поселке Волжский Красноярского района Самарской области. Руководят хозяйством супруги Красненко: Надежда и Андрей. Они наладили производство сыров из молока собственных коз и коров. Посмотреть на животных могут все желающие: на ферму организованы экскурсии.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами