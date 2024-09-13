В Ставропольском районе временно отключат свет 16 и 17 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.09.2024 года с 10-00 до 11-00 и с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (полностью, кроме улиц Лучистая, Молодёжная, Рябиновая, Покровская, Северная, Суворова, Чкалова);

16.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Спортивная).

17.09.2024 года с 10-00 до 11-00 и с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (полностью, кроме улиц Лучистая, Молодёжная, Рябиновая, Покровская, Северная, Суворова, Чкалова);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.