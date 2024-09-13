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Марина Сидухина может стать сенатором от Самарской области

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 сентября, Самарская губернская дума одобрила досрочное прекращение полномочий депутата Марины Сидухиной. О причинах напрямую не заявляли. Однако звучали намеки, что она пошла на повышение.

Фото: Самарская губернская дума

Судя по озвученной информации, Марина Сидухина может стать сенатором от Самарской области. Однако в своей прощальной речи она не дала пояснений по этому поводу.

"Сегодняшний день для меня — судьбоносный. Завершились мои полномочия как депутата. Моя депутатская жизнь — моя человеческая жизнь. Тот опыт, который я получила здесь, огромен. Это опыт работы в команде, опыт принятия судьбоносных решений. Я не прощаюсь. Где бы я не работала, мы продолжим работать вместе", — сказала Марина Сидухина

Марина Сидухина родилась 28 октября 1963 г. в селе Хрящёвка Ставропольского района в семье сельских фармацевтов. Имеет два высших образования: медицинское и экономическое. Трудовую деятельность начала врачом-акушером в Новокуйбышевском родильном доме. В 1998 г. возглавила территориальный центр социальной помощи семье и детям.

С 2004 г. приступила к депутатской работе. В 2007 г. возглавила думу Новокуйбышевска, став первой женщиной-руководителем представительного органа местного самоуправления в Самарском регионе.
Имеет опыт международной работы. В 2008 г. распоряжением президента РФ была назначена представителем от России в Палате местных и региональных властей Совета Европы. Вошла в состав комитета по культуре этой международной организации в качестве заместителя председателя.
В 2010 году была избрана депутатом Самарской губернской думы, а через два года стала заместителем министра социально-демографической и семейной политики Самарской области. Координировала вопросы оказания помощи семье и детям, деятельность органов опеки, а также социальных учреждений: детские дома и дома ребенка, реабилитационные центры и социальные приюты, детские лагеря и санатории, центры семья и социальные гостиницы.

Впоследствии избиралась депутатам в 6-й и 7-й созывы губернской думы, где также курировала вопросы социальной сферы.

Также Марина Сидухина — член научно-координационного совета Российской академии образования по вопросам семьи и детства, член Экспертного совета при комитете Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

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