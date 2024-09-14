Салис Каракотов: "Мы продаем не ресурсы, мы продаем будущий урожай"

Минсельхоз России озвучил планы продлить в 2025 году квотированную закупку семян сельскохозяйственного назначения в недружественных странах. Пока величины новых квот по каждой культуре рассчитываются министерством с учетом выросшего объема продукции российских семеноводов и новых потребностей сельхозпроизводителей.

Минсельхоз сообщает, что окончательное решение по объемам закупок импортных семян будет принято после подведения итогов уборочной кампании. Однако уже сейчас понятно, что в России нет острой зависимости от чужого посевного материала. Как рассказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов на Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле-2024", в этом году по многим позициям российские аграрии выбрали лишь половину определенных квот на семена.

"Мы видим, что наши селекционеры выявили внутренние резервы. Они нашли дополнительные инструменты и сумели продвинуть свою продукцию на рынок. Очень хорошо, что по многим позициям мы квоты выбрали менее чем на 50%. Это значит, у нас есть запас, у нас с вами есть наработки, которые сегодня востребованы рынком", — сообщил Роман Некрасов.

Путь к аграрной независимости

В 2024 году, по данным Минсельхоза, уже 83% всех посевов в России были произведены с использованием отечественных семян. А это значит, что российские селекционеры и семеноводы достигли показателей, определенных в Доктрине продовольственной безопасности. Генеральный директор "Щелково Агрохим", д. х. н., академик РАН Салис Каракотов считает, что большие планы выйти на самообеспечение страны семенами отечественной селекции по 9 сельхозкультурам не только реальны, но и жизненно необходимы.

"Мы должны уйти от признания первостепенности иностранных селекционных достижений на наших полях. Понятие продовольственной безопасности должно быть расширено до масштабов аграрной независимости. Это означает не только производство продовольствия в необходимых стране объемах. Мы должны понимать, из чего мы будем его выращивать, с помощью чего и чьими силами. Нам нужны собственные техника, специалисты, а также семена отечественной селекции и современные аграрные технологии. Чтобы достичь аграрной независимости, надо начать с себя", — пояснил Салис Каракотов.

"У нас наблюдается огромный спрос на семена нашей селекции по всем культурам. В этом году нам удалось продать около 5000 тонн семян высоких репродукций озимой пшеницы суперэлиты. Активно идут продажи семян подсолнечника, сои, гороха, кукурузы. За первое полугодие 2024 года по объемам продаж компания "Щелково Агрохим" превысила прошлый год в 2,5 раза, реализовав семена на 6,2 млрд рублей", — сообщил Салис Каракотов.

Все познается в сравнении

Нынешний полевой сезон наглядно продемонстрировал самарским аграриям, как непросто дается урожай в зоне рискового земледелия. Майские возвратные заморозки, летняя сушь в некоторых хозяйствах региона негативно сказались на объемах и качестве урожая.

По оперативным данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в этом году средняя урожайность зерновых составляет 21,9 центнера с гектара. Однако есть сельхозкомпании, которым, несмотря на превратности погоды, удается собирать со своих полей и по 70 центнеров с гектара. Залогом высокого и качественного урожая пшеницы служат верно выбранная агротехника и качественный посевной материал.

Самарский фермер Евгений Цирулев на своей земле выращивает под поливом сорт озимой пшеницы Изумруд Дубовицкого селекции российской компании "Щелково Агрохим".

"У нас более суровые погодные условия, нежели на испытательных полигонах в европейской части страны. Собрать 70 центнеров зерна с гектара — это, конечно, здорово. Хотя посевам пришлось пережить в Самарской области и майские заморозки, и июньскую жару", — рассказывает фермер.

Сорта и гибриды, созданные "Щелково Агрохим", не первый год проходят испытания в непростых климатических условиях Самарского региона на полях ФГБНУ "Поволжская АГЛОС". В июле этого года здесь прошел II АгроФестиваль BETAREN, организованный компанией "Щелково Агрохим" и ФНЦ агроэкологии Российской академии наук. На испытательных делянках аграриям были во всей красе продемонстрированы достижения отечественной селекции и семеноводства. Земледельцы могли оценить 32 сорта озимой пшеницы (27 — мягких и 5 — твердых). Показательно, что "самарские" сорта щелковских и нижневолжских селекционеров отлично пережили и майские холода, и летнюю жару. Не остались без внимания гостей фестиваля и технологии защиты и питания озимой пшеницы. Преимущества озимой пшеницы селекции "Щелково Агрохим" аграрии оценили по достоинству. Сегодня на полях Самарского региона выращивают сорта, урожайность которых может варьировать в пределах 60-90 ц/га.

Не боятся ни жары, ни холода

Большой интерес у аграриев вызвал сорт пшеницы Изумруд Дубовицкого. По результатам исследований, которые проходили в 12 точках страны, от Самарской до Орловской области, средняя урожайность сорта составила 67 ц/га. Таким образом, преимущество Изумруда Дубовицкого перед сортом-стандартом составило 8,6 ц/га.

Сорт пшеницы ДФ 2020 как будто специально создан для Самарского региона, где заморозки сменяются длительной жарой. Он отличается повышенной зимостойкостью и засухоустойчивостью. Даже в непростых условиях этого года на самарских полях на интенсивных делянках Поволжской АГЛОС сорт ДФ 2020 дал урожай 47 ц/га, а Изу-мруд Дубовицкого — до 63 ц/га.

Свое имя сорт получил в честь бывшего губернатора Саратовской области и большого друга "Щелково Агрохим" Дмитрия Аяцкова. Несколько лет назад Дмитрий Федорович при осмотре селекционных делянок с сортами "Щелково Агрохим" обратил внимание на прямые, под метр высоты, растения с мощными колосьями, которые одним своим видом обещали богатый урожай. Генеральный директор "Щелково Агрохим" Салис Каракотов предложил Дмитрию Аяцкову назвать понравившийся ему сорт в его честь. И на госиспытания сорт ушел под собственным именем — ДФ 2020, а хлеборобы ласково называют его "дэфа".

В числе фирменных преимуществ сорта — отзывчивость на применение микроэлементов в листовых подкормках, высокий потенциал кущения, отсюда сниженная норма высева, чтобы не загущать сорт. Очень важно, что сорт ДФ 2020 устойчив к снежной плесени, из-за поражения которой можно потерять до 30% урожая.

"Сорт озимой пшеницы ДФ 2020 будет успешно произрастать во всех регионах, где сложное земледелие", — считает генеральный директор "Щелково Агрохим" Салис Каракотов.

Еще один уникальный сорт щелковской селекции — Володя — отличается отличной всхожестью и высоким продовольственным качеством получаемого урожая: протеин — 13,6%, клейковина — 23,3%, что значительно увеличивает закупочную цену зерна.

"Сорт Володя — это высокая стабильность и повышенное содержание белка. При этом у него урожайность гораздо выше, чем у эталонных сортов", — объяснил директор департамента селекции и семеноводства сельхозкультур АО "Щелково Агрохим", доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН Александр Прянишников.

"Одним из ключевых критериев распределения собранного зерна по классам считается число падения (ЧП). В наших сортах Володя и ДФ 2020 оно выше оговоренной ГОСТом нормы в 230 единиц и достигает уровня 278 и 270 соответственно. При таком числе падения произведенная из этого зерна мука имеет высокие хлебопекарные свойства. А значит, класс зерна будет выше, а его цена — дороже", — объясняет руководитель Самарского представительства "Щелково Агрохим" Андрей Григорьев.

Сорт Ермоловка хорошо известен российским земледельцам высокой устойчивостью к мучнистой росе, желтой ржавчине и септориозу. Но главное его достоинство — урожайность. Он уже закрепился в Книге рекордов России с этим показателем в 122,6 ц/га.

Но, похоже, и такой рекордный урожай не предел. По словам Александра Прянишникова, компания стала родоначальником особого биотипа продуктивной озимой пшеницы.

"Уже два года подряд мы входим в книгу рекордов России по урожайности. На испытательных делянках мы уже получали урожай в 160 и 170 центнеров с гектара".

Качество выше, цена ниже

На полях ФГБНУ "Поволжская АГЛОС" во время АгроФестиваля были представлены 22 гибрида подсолнечника. "Щелково Агрохим" также реализует масштабный проект по селекции и семеноводству этой культуры.

Среди самарских аграриев хорошо зарекомендовали себя гибриды подсолнечника селекции "Щелково Агрохим" — классические: Базик, Арэв, Фрэя, по технологии "Экспресс" Карина, Кречет — устойчивые к имидазолинонам. Последний гибрид уже несколько лет находится в числе лидеров продаж компании, входит в топ-10 по РФ. Урожайность этих гибридов, предлагаемых "Щелково Агрохим", не только не уступает иностранным, но и превышает их. По словам заместителя директора по производству Поволжской агролесомелиоративной опытной станции (АГЛОС) Елены Куликовой, АО "Щелково Агрохим" предложило достойное импортозамещение.

"По подсолнечнику нам есть с чем сравнивать: до этого пользовались импортной продукцией. Урожай и там, и там по цифрам получается одинаковым, но стоимость отечественных семян оказалась почти вдвое ниже", — пояснила Елена Куликова.

Правда, процесс создания качественных семян собственной селекции хлопотен и долог.

"Мы начали финансировать селекцию подсолнечника 12 лет назад, и только два года как начали продавать семена", — рассказал генеральный директор "Щелково Агрохим".