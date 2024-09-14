Площадь орошаемых земель в Самарской области растет

В начале сентября Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый пусковой комплекс реконструкции Жигулевской оросительной системы в 63 регионе. И это только одна из мер, которая способствует увеличению орошаемых сельхозугодий в Самарской области.

Жигулевская система мелиорации была построена еще в 1970-е годы и нуждалась в серьезной модернизации. Источником воды для полива служит Куйбышевское водохранилище. А ее циркуляцию в оросительной системе с необходимым давлением обеспечивает головная насосная станция в поселке Луначарский, а также дополнительные насосные станции, расположенные вдоль каналов для подкачки воды.

"Работы на первом пусковом комплексе включают реконструкцию существующей насосной станции. Она играет важную роль в наполнении каналов, которые в свою очередь питают большие площади ценных сельхозугодий. Производительность станции составит 17,5 кубометра в секунду, а напор обеспечит подачу воды на 26 метров", — рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Данил Андреев.

На первом этапе также пройдет укладка самотечных трубопроводов диаметром 1420 и 800 мм и реконструкция водозаборных оголовков.

"Кроме того, в проектной документации представлены решения по устройству рыбозащитных сооружений, а необходимые расчеты подтверждают их безопасность для рыб на период эксплуатации насосной станции", — уточнил Андреев.

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области:

— В сфере АПК нам предстоит нарастить объемы производства опережающими темпами и экспорта продукции. У нас все для этого есть. Будем помогать аграриям в технологической модернизации сельхозтехники, необходимо ежегодно обновлять не менее 5% от имеющегося парка.

В животноводстве объемы производства будут увеличены за счет поддержки действующих предприятий, а также важная задача здесь — это обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами. Будет создан центр опережающей подготовки кадров для предприятий АПК. Уже в 2024 году увеличим единовременные выплаты для молодых специалистов.

Продолжится работа по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях, обеспечению доступным и комфортным жильем сельского населения.

Много или мало?

На данный момент из 2,2 млн гектаров посевных площадей Самарской области 33 тыс. гектаров являются орошаемыми. Много это или мало? Смотря как посмотреть.

Если считать, что сейчас только 1,5% полей региона находятся под поливом, а в советские времена этот показатель достигал 8%, то нынешние цифры кажутся мизерными. Но если обратить внимание, что на этом полуторапроцентном мелиорируемом клине сегодня производится порядка 10% от всей валовой сельхозпродукции региона, то значимость этих 33 тыс. га значительно повышается. Есть и другие наглядные показатели. Например, соя на богарных (т.е. не поливных) землях дает урожай в 14-15 центнеров с гектара, а на орошаемых землях — 30-45 центнеров с гектара. Схожие пропорции и по картофелю: 20 тонн картофеля с гектара на "сухих" полях против 45-50 тонн на поливных.

Всего с 2018 по 2023 годы на территории Самарской губернии были воплощены в жизнь почти четыре десятка мелиоративных проектов на площади 20,7 тыс. гектаров. Реализации проектов в последние шесть лет помогает нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Для его участников предусмотрены возмещение 50% затрат, понесенных при строительстве и модернизации объектов мелиорации.

Чувствуется разница

Показательно, что в Самарской области не только крупные компании, но и небольшие фермерские хозяйства имеют возможность стать участниками проекта по восстановлению и созданию мелиоративных систем.

Фермер Владимир Зуев из села Утевка Нефтегорского района обрабатывает 6 тыс. гектаров земли, выращивая пшеницу, кукурузу, сою, нут, ячмень, подсолнечник. Пару лет назад национальный проект "Международная кооперация и экспорт" помог ему организовать орошение полей. Особых проблем не возникло: рядом находится канал Ветлянской оросительной системы. Сейчас на орошении в фермерском хозяйстве 506 гектаров: растет кукуруза, соя и 120 га озимой пшеницы.

"Убираешь — вроде бы и на богаре початок, и на поливе початок. А у того, который поливался, вес совсем другой. Он тяжеленький, натура у него большая. Комбайн с богары заходит на поливную кукурузу, у него сразу скорость падает, гул от работы возрастает — тяжелее намного ему такую кукурузу убирать. Получили 84 центнера с гектара. Вот тут-то и понимаешь, что ради этих минут ты и работал весь сезон, вкладывался. Результат радует, и хочется двигаться дальше", — делится впечатлениями от уборки урожая фермер.

В ближайшей округе больше ни у кого орошения полей нет. В планах же Владимира Зуева увеличение площади поливных посевов. Они дают стабильный урожай, нивелируя негативные природные условия.

Соя любит воду

Нынешним летом в Приволжском районе состоялось открытие оросительной системы и пуск воды в тестовом режиме на новом участке сельхозпредприятия "Сев-07". Эта компания специализируется на выращивании сои, которая, как известно, весьма влаголюбива, и недостаток влаги тут же сказывается на урожайности.

Как рассказал директор предприятия Анатолий Никоноров, в этом году компания реализует мелиорационный проект на площади еще 700 га.

"На данном участке 2,7 тысячи гектаров под орошением. Здесь всего 15 фронтальных дождевальных машин, каждая длиной километр, и ход ее составляет 2 километра. То есть одна поливает 200 гектаров. Преимущество в том, что машина весь периметр прямоугольника поливает почти на 100 процентов. Только лишь 3 процента остаются под каналом. У дождевальных машин кругового типа без орошения остается до 15 процентов".

Проект реализован в рамках региональной составляющей федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На сегодня у предприятия "Сев-07" в обороте 14 тыс. гектаров земель, из них 10 тыс. га поливаются. И к 2025 году планируют все площади предприятия перевести в орошаемые.

Большие перспективы

В июле этого года Минсельхоз России начал отбор проектов мелиорации, претендующих на получение субсидии в 2024 году. Поддержка осуществляется в рамках Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. При отборе проектов учитывается не только объем планируемой или уже произведенной продукции на землях, на которых реализован проект мелиорации. Также важным критерием является применение семян или саженцев отечественной селекции всех сельскохозяйственных культур. От Самарской области заявлено четыре проекта по орошению площади свыше 2 тыс. гектаров.

Но особенно важно, что губерния обладает громадным потенциалом мелиорации, который был заложен еще в советские времена. Большая часть — это "осколки" Куйбышевского обводнительно-оросительного канала, который начинается в устье реки Чагры и, пройдя по территориям пяти районов губернии: Хворостянского, Безенчукского, Красноармейского, Пестравского и Большеглушицкого районов, заканчивается недалеко от села Большая Дергуновка Большеглушицкого района. Этот канал предназначен не только для орошения сельскохозяйственных земель, но и для водоснабжения прилегающих населенных пунктов. Канал построен с 1974 по 1979 год и имеет в Самарской области протяженность около 150 км. В его систему входят наливные водохранилища, насосные станции, орошаемые участки полей. За полвека эксплуатации глобальное гидротехническое сооружение сильно поизносилось и эффективно можно эксплуатировать систему лишь на четверть. Не разумно не брать в расчет имеющуюся, пусть и запущенную в прежние годы инфраструктуру. При должном желании и финансировании еще на 100-110 тыс. гектаров посевных площадей региона можно организовать полив. Стоит отметить, что к реновации некоторых из них уже приступили.

"Результат системных решений"

Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ:

— Минувшее десятилетие стало знаковым для российского агропромышленного комплекса. Значительный рост производства, широкое внедрение новых технологий, лидерство на мировом рынке по многим ключевым направлениям. Все эти тренды последних лет характеризуют курс России на интенсивное развитие аграрного сектора и укрепление наших позиций как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире. Российские компании способны производить практически что угодно и адаптироваться к любым внешним условиям — это хорошо доказала ситуация 2022–2023 годов, когда из страны ушел ряд иностранных брендов. Как и в 2014 году, освободившиеся ниши были быстро заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали никаких изменений. Такая устойчивость отрасли — во многом результат тех системных решений, которые были приняты государством по защите и поддержке российских производителей, а также стимулированию отдельных направлений в АПК.

"Самарская область нарастила экспорт сельхозпродукции"

Николай Абашин, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

— У агропромышленного комплекса губернии высокий экспортный потенциал. В 2023 году Самарская область поставляла продукцию АПК в 45 стран мира, основными импортерами являлись страны Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан), Республика Беларусь и Турция. На долю этих стран приходится около 55 процентов отгрузок продукции АПК. В натуральном выражении в минувшем году экспорт продукции АПК составил 472,8 тысячи тонн (в 2022 году — 419,7 тысячи тонн). В структуре экспорта преобладает продукция масложировой отрасли, зерновые и прочая продукция АПК. Кстати, в прошлом году два самарских предприятия пищепрома и АПК вошли в число лучших экспортеров ПФО. АО "Самараагропромпереработка" на окружном этапе конкурса получило 2-е место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (крупный бизнес). Компания поставляет на экспорт подсолнечные шроты, лузгу и масло. В число победителей попала компания "Услада". Производитель кондитерской продукции из Жигулевска занял 1 место в номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия". По состоянию на 18 августа 2024 года экспорт продукции АПК в натуральном выражении составил 255,8 тысячи тонн. Самарская область поставляла продукцию в 42 страны, основными импортерами являются Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, Китай и Беларусь. На долю этих стран приходится около 74 процентов отгрузок продукции АПК.

"Секрет успеха — в заботе о земле"

Андрей Вовк, генеральный директор "ФосАгро-Регион":

— Погодные и экономические вызовы, с которыми столкнулись самарские аграрии в этом году, формируют запрос на технологии для роста продуктивности. Ключ к управлению рисками в растениеводстве — профессиональные технологии минерального питания растений. К примеру, в Самарской области, даже в сложных условиях текущего года, технологии питания, разработанные "ФосАгро-Регион" для одного из хозяйств, позволили получить твердую пшеницу 1 класса. Секрет успеха — в комплексном подходе "ФосАгро-Регион" к работе на земле, охватывающем все этапы работ: планирование сева и подкормок на основе результатов агрохимического обследования почв, коррекция вегетации, поставки удобрений и контроль эффективности их применения. Он не только позволяет получать прибавку к урожайности до 25 процентов, но и в долгосрочной перспективе увеличивать плодородие почв, укрепляя основу продовольственной безопасности региона. И, напротив, необоснованная экономия сельхозпредприятий на современных удобрениях зачастую ведет к прямым убыткам не только из-за снижения объема и качества урожая, и к истощению почв. Их восстановление в конечном счете обойдется в разы дороже экономии на "витаминах плодородия".