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Филиал Третьяковской галереи в Самаре вошел в шорт-лист премии "Музейный Олимп"

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал Третьяковской галереи в Самаре вошел в шорт-лист престижной премии "Музейный Олимп". Он представлен в главной номинации: "Музей России-2024".

Для участия в конкурсе со всех регионов России 127 музейных организаций направили 189 проектов, сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС в Санкт-Петербурге президент ИКОМ (Международного совета музеев) России, директор Государственного музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов.

Всего в конкурсе представлено шесть номинаций — "Экспозиция", "Выставка", "Музей — детям", "Музейное событие", "Современность в музее", "Музей России 2024 года".

Защитить проект на Профессиональном музейном Форуме "Музейный Олимп" самарской Третьяковке предстоит с 14 по 18 октября 2024 года.

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