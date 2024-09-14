Филиал Третьяковской галереи в Самаре вошел в шорт-лист премии "Музейный Олимп"

Филиал Третьяковской галереи в Самаре вошел в шорт-лист престижной премии "Музейный Олимп". Он представлен в главной номинации: "Музей России-2024".
Для участия в конкурсе со всех регионов России 127 музейных организаций направили 189 проектов, сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС в Санкт-Петербурге президент ИКОМ (Международного совета музеев) России, директор Государственного музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов.
Всего в конкурсе представлено шесть номинаций — "Экспозиция", "Выставка", "Музей — детям", "Музейное событие", "Современность в музее", "Музей России 2024 года".
Защитить проект на Профессиональном музейном Форуме "Музейный Олимп" самарской Третьяковке предстоит с 14 по 18 октября 2024 года.
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Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
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