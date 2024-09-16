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Преступления Происшествия

Самарец дважды ограбил студента у банкомата

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело неоднократно судимого 24-летнего монтажника, обвиняемого в ограблении и мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В апреле 2024 г. жертвой грабежа стал 20-летний студент. По версии следствия, подозреваемый угрожал ему банкомате на ул. Ташкентской, отобрал 10 тыс. руб. и скрылся. Позже молодой человек еще раз зашел в банкомат, и на этот раз лишился 500 руб., которые отобрал тот же злоумышленник. Вскоре подозреваемого задержали, он признал вину.

Во время расследования также выяснилось, что мужчина может быть причастен еще и к мошенничеству. В мае он познакомился с 19-летней девушкой и зашел к ней выпить. В какой-то момент он попросил у новой знакомой телефон, чтобы позвонить, и скрылся с ним.

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