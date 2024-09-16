В Ставропольском и Сызранском районах отключат свет 17 и 18 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.09.2024 года с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 по 30 мин (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (полностью);

17.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Советская).

18.09.2024 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новая Рачейка (ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Крестьянская, ул. Западная, ул. Новостроящаяся, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Новая Сызранка);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.