Баскетболистки из Самарской области стали победительницами Игр Александра Невского

В Нижнем Новгороде завершились форум "Вера и спорт" и II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского.

В играх участвовали сборные 68 регионов России, а также команда Республики Беларусь — около 2 тыс. спортсменов 12-14 лет. Каждую команду сопровождал священнослужитель, представляющий одну из традиционных конфессий Российской Федерации.

Программа игр включала шесть основных дисциплин: баскетбол 3×3, ГТО, самбо, настольный теннис, шахматы и мини-футбол, а также онлайн-турнир по шахматам и фестиваль по фиджитал-хоккею.

В соревнованиях приняла участие и сборная Самарской области. Лучший результат показала команда девочек в баскетболе, воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва № 13 Самары — первое место.

Команда мальчиков в баскетболе заняла 12 место, сборная по шахматам стала восьмой, футболисты заняли 24 строчку.

В рамках форума "Вера и спорт" на пленарном заседании "Вера и спорт — фундамент здоровой нации и суверенной России" участники обсудили взаимосвязь духовных ценностей и физического воспитания, патриотизм и многоконфессиональность страны, защиту ее суверенитета и вовлечение в систематические занятия спортом широких слоев населения.

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что с каждым годом календарь спортивных мероприятий в России растет, становится ярче и многообразнее. При этом спорт должен воспитывать в человеке не только дисциплину и стремление к победе, но и чувство ответственности, патриотизма, любви и милосердия.

Статс-секретарь — заместитель министра спорта России Александр Никитин рассказал о законотворческих инициативах, направленных на повышение финансовой обеспеченности спортивной отрасли и создание доступных условий для занятий детско-юношеским спортом.

В Самарской области для улучшения условий для занятий детско-юношеским спортом по поручению губернатора Вячеслава Федорищева разработана и реализуется региональная программа "Мастер спорта". В рамках программы запланированы строительство и ремонт спортивных сооружений, а также дополнительная финансовая поддержка муниципальных образований Самарской области и спортивных школ, увеличение количества проводимых спортивных и физкультурных мероприятий, разработка программы "Земский тренер".