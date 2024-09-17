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Инвестиции Экономическая политика

Сбер: российский малый бизнес почувствовал интерес к инвестициям

ВЛАДИВОСТОК. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер отмечает увеличение объемов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 г. предприниматели разместили почти 680 млрд рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го. Об этом на IX Восточном экономическом форуме рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос. Сегодня банк активно расширяет линейку доступных этому сектору продуктов управления ликвидностью, предлагая не только классические продукты, но и более гибкие варианты размещения свободных средств.

Разместить ликвидность онлайн на срок от 1 до 90 дней можно всего за несколько минут. Нужен только брокерский счет.

"В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок РЕПО, чем в июле 2023-го, а объем размещенных за этот период средств удвоился. Подобной динамике способствовал и тот факт, что с июня этого года такие сделки можно проводить в интернет-банке СберБизнес. Предприниматели сразу же отреагировали на запуск РЕПО в СберБизнесе кратным ростом числа сделок. Большинство классических банковских продуктов уже доступно бизнесу онлайн, а сейчас мы начинаем переводить в "цифру" и альтернативные инструменты управления ликвидностью, в том числе на длинном горизонте", - рассказал Анатолий Попов.

Гид потребителя

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